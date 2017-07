Kontroly vodáků na alkohol někomu vadí, jiní je vítají. Zbytečnost, nebo nutnost?

To je jedním z důvodů, proč policisté společně se Státní plavební správou (SPS) spustili akci s názvem VODA 2017. V rámci akce kontrolují hladinu alkoholu v krvi a dodržování plavebních předpisů. I přes negativní reakce na internetu však kontroly stálým vodákům vyhovují.



Nově spuštěná policejní akce VODA 2017 vyvolala rozporuplné reakce. Uživatelé na sociálních sítích a v internetových diskuzích si stěžují na plýtvání policejními zdroji. „Sranda je, že na silnici a tam kde mají být je člověk skoro nevidí, ale šaškovat okolo řeky na to si čas najdou,“ uvedl jeden z návštěvníků diskuze na serveru Lidovky.cz.

„Kontroly dodržování stanovených zákonných pravidel na vodních cestách a tocích jsou v gesci policistů poříčního oddělení, kteří mají kontrolu v náplni práce. Je to jedna z činností Policie České republiky, jejíž opodstatněnost vyplývá ze zákonných norem,“ uvedl ale ke kritice mluvčí policejního prezidia Petr Habenicht. Policejním jazykem tak vzkazuje, zákon to nařizuje a povinností policie je vyžadovat dodržování zákonů.

A s kontrolami také překvapivě souhlasí členové vodáckých oddílů. „Jedno až dvě piva na vodě neuškodí, když se to ale přežene, tak jsou kontroly na místě,“ řekl předseda vodáckého klubu Campanula Adam Šindler. Podle něj však lidé pijou alkohol více v chladnějších obdobích . „V létě si lidé dají pivo a jedou dál, ale když přijde zima tak se chtějí zahřát a neodhadnou míru,“ doplnil Šindler.

Podle Ivana Konečného z vodáckého klubu Jihlava se objevuje více opilých spíše v létě, než v chladnějších obdobích. Lidé co jezdí jen o prázdninách podle něj jezdí na „mejdany“ na vodě. „S kontrolami souhlasím. Dneska se na vodu jezdí popít a poradovat. Potom jedete po řece a opilci do vás naráží,“ uvedl Konečný. „Dát si panáka a zahřát se je v pořádku, ale co se děje v létě třeba na Vltavě je neúnosný. Je to špatná kultura,“ dodal.

To že se v létě na Vltavě vyskytuje více plavidel s opilými „řidiči“ potvrdil i předseda novodvorských vodáků Jiří Pech. „Někteří sezónní vodáci na Vltavě ani neumí ovládat plavidlo a k tomu ještě pijou. Jedno pivo se ještě snese, když se ale pije ve velkém, tak je to na vodě hrozný,“ řekl.

V pořádku není ani panák na zahřátí

Vodáci by však neměli pít ani pivo na osvěžení nebo „panáka“ na zahřátí. Podle ředitelky Státní plavební správy Kláry Němcové platí nulová tolerance na alkohol a to jak u plavidel s motorem, tak bez něj. „U některých akcí spolupracujeme s policií, další děláme odděleně. Naši pracovníci mají pravomoc účastníky vodního provozu podrobit dechové zkoušce bez přítomnosti policistů,“ objasnila Němcová. Dvacet pracovníků SPS za prodloužený víkend zkontrolovalo zhruba 130 plavidel. U kolika z nich nalezli nedostatky na plavidle či opilé řidiče úřad ještě nevyhodnotil.

Například při policejní „razii“ na nádrži Dalešice policie odhalila tři lidi, kteří řídili malá plavidla pod vlivem alkoholu. Jelikož lidé nenadýchali více jedno a více promile alkoholu, jednalo se pouze o přestupek, který policisté předali do správního řízení SPS. Server iDnes informoval o tom, že policisté ve spolupráci s SPS také kontrolovali plavidla na přehradě Hracholusky. Mimo jiné tam museli podstoupit dechovou zkoušku i “řidiči“ šlapadel. Právě takové akce ale vyvolávají kritiku. Právě záběry policistů na motorových člunech, kteří dávají dýchnout „taťkovi“ na šlapadle vyvolali kritiku. Člověku „pod vlivem“ hrozí pokuta. Celkové výsledky kontrol ale policie stále vyhodnocuje.

Intenzivnější kontroly by měly trvat až do září. Podobné akce z minulého roku s názvem VODA 2016 se zúčastnilo 254 policistů, kteří zkontrolovali 332 plavidel. Z toho byli dva vůdci plavidel pod vlivem alkoholu do jedné promile a jeden nad jednu. SPS v roce 2016 zkontrolovala 1302 plavidel, přičemž zjistila 29 případů vůdců plavidel pod vlivem alkoholu.