Co se nejvíc četlo: praktiky poradců OVB, lítost nad mateřstvím i ‚útěk‘ Češky do Pákistánu

Vzpomínáte na kauzu spojenou spojenou s finančními poradci společnosti OVB Allfinanz?Ani ne měsíc po upozornění na případ studenta Jakuba Charváta, kterého firma žaluje za natočení dokumentu o kontroverzních praktikách finančních poradců, došlo k zemětřesení v řadách vrcholového managementu firmy. V OVB by měli skončit tři zemští ředitelé, jeden z nich letos získal i anticenu za přístup k poradenství. Právě tento text se stal nejčtenějším článkem v domácí rubrice na serveru Lidovky.cz za uplynulý rok.

I když si to možná mnohé ženy myslí, nikdy to neřeknou nahlas. Litovat mateřství patří mezi největší současná tabu. Kde se takový pocit v ženách bere? A proč se o něm nemluví? I to zajímalo čtenáře serveru Lidovky.cz.

Třetím nejčtenějším textem roku 2016 v domácí rubrice pak je rozhovor s bezpečnostní expert Adam Dolník, který disponuje interními informacemi o případu dříve unesených Češek, Hany Humpálové a Antonie Chrástecké.



Měli vystoupit v Show Jana Krause a kritizovat hlavu státu kvůli neudělení státního vyznamenání Jiřímu Bradymu, na obrazovce ale místo řady známých osobností dostala prostor jen repríza pořadu. Vystupující hosti tak mluvili o cenzuře. Televize Prima, která díl pořadu neodvysílala v původně naplánovaném čase, se však hájila přísnou zákonnou regulací. „Připadáme si jak v polodemokracii. To je špatné,“ uvedl na podzim v anketě serveru Lidovky.cz bývalý ministr vnitra Jan Ruml.

Černé brýle a trička s hrozivým obličejem severského boha. V Česku se objevili, jak napsal server Lidovky.cz v červenci tohoto roku, po vzoru Finska nechvalně známí Ódinovi vojáci. Ti vyšli s tím, že chtějí chránit zemi před muslimskými migranty a kulturou, která prý není s tou českou kompatibilní. Někteří z členů mají ale neonacistickou minulost.

Lednu tohoto roku, stejně tak jak žebříčku čtenosti, vévodilo v domácí rubrice ožehavé téma. Tehdy se v Česku rozrostla vzpoura proti palmovému oleji, kvůli němuž mizí rozsáhlá území tropických pralesů. Odpůrci, kteří se nejčastěji spojují skrze sociální sítě, nechtěli ovšem zůstat jen u petice. Na únor připravili dokonce bojkot firem, které problémy při pěstování podle nich přehlížejí a palmový olej i nadále používají. K tomu ale nakonec došlo jen v individuálních případech.

Čeští lékaři se letos často setkávali se zvláštním jevem, který zaujímá díky zájmu čtenářů ve čtenosti domácí rubriky sedmé místo. O co jde? Pacienti rádi používají při bolestech kloubů přípravek Alavis. Ten je ovšem určený pro koně. I když si pacienti přípravek pochvalují, veterináři se nedokáží shodnout, zda je používání zvířecího léku lidmi vhodné nebo ne. Ministerstvo zdravotnictví jeho používání nedoporučuje.

Čtenáře zajímal také tragický příběh dnes již zesnulého detektiva Stanislava Švábenského. Ještě než si sáhl na život, usedl expolicista před kameru, zapnul nahrávání a skoro šest hodin mluvil. Na rozloučenou zanechal vzkaz pro blízké i pro policii: ukázal na konkrétní lidi, kteří podle něj manipulovali vyšetřováním. Jak zjistil server Lidovky.cz, třaskavý materiál si vyžádalo státní zastupitelství a informace z nahrávky prověřovala i policejní inspekce.

Velký zájem byl také o recenzi bizarní televizního pořadu s názvem Soudkyně Barbara. Každý soudce by si ale mohl nechat o její kariéře jen zdát. Televizní soudkyně Barbara okamžitě a prakticky bez důkazů totiž rozlouskne i ten nejtěžší případ a do hodiny vynese rozsudek. Soudí jak na nejnižší instanci, tak i u Nejvyššího soudu. Nesmyslná kumulace funkcí je jen jeden z dlouhé řady kiksů justičních show na TV Barrandov. Pořad nakonec zaskočil i Nejvyšší soud, který se vůči němu ohradil.

V dubnu tohoto roku ovládl seznam nejčtenějších textů v domácí rubrice také článek o skupině křesťanských uprchlíků v Česku. Nejlevnější potraviny a na dva dny vypnutá voda. To prý byly jedny z důvodů, proč se skupinka 25 křesťanských uprchlíků z Iráku rozhodla opustit Českou republiku. Podle tlumočníka Naziha Albahriho, který byl s nimi v kontaktu, se cítili podvedeni. Podle ředitele fondu Generace 21 se ale spíš jednalo o emoce: „Nic závažného se jim nedělo“.