Co udělá svět s hrozbou Kimovy vodíkové bomby a koho oslovila Merkelová

Svět opět soustředil pozornost na KLDR, Merkelová získala navrch nad Schulzem, alespoň u televizních diváků. A začíná školní rok.

Vodíková bomba a co dál? KLDR v neděli poté, co svět zaznamenal na jejím území dva silné otřesy, oznámila, že úspěšně otestovala svou první vodíkovou bombu. Má být zhruba desetkrát silnější než dosavadní testované severokorejské jaderné zbraně, pětkrát silnější než jaderná bomba, která srovnala se zemí japonské Nagasaki na konci druhé světové války, a co víc, údajně se dá namontovat na již otestovanou mezikontinentální balistickou střelu. Světové velmoci zareagovaly hrozbami ekonomických sankcí a v krajním případě i vojenským protiopatřením. Další vývoj bude server Lidovky.cz celý den průběžně monitorovat. Dá se čekat, že poslední test KLDR bude významným tématem bilaterální schůzky prezidentů Ruska a Číny na třídenním summitu lídrů pěti rozvíjejících se zemí BRICS v čínském Sia-menu.

Dozvuky ostře sledované debaty. V neděli večer se před televizními obrazovkami objevili dva uchazeči o post německého kancléře, současná kancléřka Angela Merkelová (CDU) a jejím vyzyvatel Martin Schulz (SPD). Podle průzkumu mělo Merkelovou za přesvědčivější 55 procent diváků, Schulze 35 procent. Dnes se dají čekat německé i zahraniční ohlasy a reakce na ostře sledovaný duel, jímž pomyslně vyvrcholila kampaň obou politických stran.

Škola a politici. Některým lidem, kteří už nejsou nějakou dobu školou povinní, by dnes mohlo ujít, že začíná nový školní rok. A tradičně se pozornost soustředí i na politiky, kteří navštíví vybrané školy po celé České republice. Například prezident Miloš Zeman tak dnes promluví před žáky Akademie řemesel Praha - Střední škole technické, pražská primátorka Adriana Krnáčová se zúčastní slavnostního zahájení školního roku na Základní škole Glowackého a premiér Bohuslav Sobotka navštíví Základní školu Břeclav.

Česko a Slovensko u jednoho stolu. Následně premiér zamíří do Lednice, kde se uskuteční páté společné zasedání české a slovenské vlády. Na programu schůze bude mimo jiné téma podporovaných zdrojů energie pro rok 2018, zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020, jmenování soudců či zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016.

Deadline pro transparentní účty. Kandidáti, kteří se hodlají zúčastnit prezidentských voleb, by si měli podle zákona do dnešního dne založit transparentní účet pro financování volební kampaně. Všichni tři hlavní favoriti, Miloš Zeman, Jiří Drahoš i Michal Horáček, jej již mají, Zeman si účet zřídil o víkendu.

TOP 09 představí slogany. Poté, co o víkendu hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem zveřejnilo svůj předvolební program, zahájí dnes svou kampaň pro sněmovní volby i strana Top 09, která odpoledne představí hlavní slogany kampaně a její vizuální podobu. Za účasti předsedy strany Miroslava Kalouska i čestného předsedy Karla Schwarzenberga.

Co bude s NAFTA? V Mexiku pokračuje druhé kolo jednání mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem o budoucnosti Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA).