Co udělá Trump v zahraniční politice? Prý reformuje NATO a zruší protiruské sankce

Vztahy s Velkou Británií

Trump v rozhovoru v prvé řadě ocenil britské rozhodnutí opustit Evropskou unii jako velmi chytré. Britskou premiérku Theresu Mayovou chce také pozvat do USA bezprostředně po pátečním nástupu do funkce.



„Můžu vám ukázat i dopis, který mi poslala. Žádá v něm o setkání, čemuž vyhovím hned, jak se dostanu do Bílého domu,“ řekl Trump.

Cílem tohoto kroku je budovat společné vztahy, což by mělo vyústit i v obchodní dohodu. Tu chce s Brity uzavřít co nejdříve po jejich odchodu z EU. „Budeme pracovat velmi tvrdě, abychom toho docílili co nejrychleji a zároveň pořádně. Tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. Miluji Velkou Británii,“ vysvětlil.

Za velmi dobrou zprávu to považuje i britský ministr zahraničí Boris Johnson. „Samozřejmě to bude muset být dohoda, která bude výrazně v zájmu obou stran, ale nemám pochyby, že tomu tak bude,“ prohlásil ministr při příchodu na pondělní jednání ministrů zahraničí Evropské unie v Bruselu.

Nový přístup Donalda Trumpa je změnou oproti prvotním komentářům po vítězství ve volbách. Zdálo se, že pro něj nejsou vztahy s oficiálními britskými vládními představiteli příliš důležité. Důkazem toho byly fotografie s hlavní postavou kampaně za brexit Nigelem Faragem, kterého označil za skvělou potenciální volbu na velvyslance v USA.

„Lidé a státy chtějí svou vlastní identitu a Spojené království chce rovněž svou identitu,“ řekl britskému listu. „Nakonec se ukáže, že brexit je velká věc,“ dodal americký prezident.

Nadšení pro novou dohodu s Velkou Británií a brexit je v příkrém rozporu s varováními Baracka Obamy. Podle jeho vyjádření před volbou o brexitu měli být Britové posledním v řadě zájemců o dohodu s USA.

Vztahy s EU a Německem

Když hovořil o brexitu, představil Trump také svou předpověď pro budoucnost Evropské unie. Po Británii podle něj opustí EU další země. „Myslím, že udržet to pohromadě nebude zdaleka tak jednoduché, jak si mnoho lidí myslí,“ řekl.



Důvodem podle nastupujícího prezidenta je to, že EU dominuje Německo. „Když se podíváte na EU, vidíte Německo. Je to v podstatě vozidlo v rukou Němců. Proto je podle mě Británie tak chytrá, že chce odejít,“ vysvětloval Trump.

VIDEO: Trump kritizuje migrantskou politiku Merkelové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Právě Německo bylo následně v centru zájmu budoucí hlavy státu. Titulky světových médií okupovalo tvrzení, že „Merkelová udělala katastrofální chybu, když vpustila do Německa obrovské množství ilegálních migrantů“. Podkopala tím podle něj stabilitu celé Evropy. „Nikdo neví, odkud přesně pocházejí,“ kladl důraz na bezpečnostní situaci. Příchod uprchlíků byl podle Trumpa i tím, co přimělo britské občany hlasovat pro odchod z EU.

Evropy se týkalo i tvrzení, že možná už v pondělí přijde s plány, které zpřísní podmínky pro turisty přijíždějící do USA. Ačkoliv by větší kontroly příchozích měly dopadnout především na občany muslimských zemí, dotklo by se výrazně i Evropanů.

Otázka Blízkého východu

Kromě toho, že si chce Trump posvítit na muslimy, kteří budou jezdit do USA. Zajímá jej i otázka míru na Blízkém východě. Tím, kdo by se měl postarat o mír v turbulentním regionu, má podle opakovaných tvrzení nastupujícího prezidenta být Jared Kushner, jeho zeť, manžel Ivanky Trumpové.



Jakým způsobem by toho měl docílit, ale Trump neřekl. Vyjádřil se velmi kriticky naopak k minulé americké blízkovýchodní politice. „Invaze do Iráku byla pravděpodobně nejhorším rozhodnutí v historii této země,“ kritizoval rozhodnutí Bushovy administrativy z roku 2003. Přirovnal je k „házení kamenů do včelího úlu“. Nespokojenost vyjadřoval i s afghánskou misí a snahami o znovudobytí Mosulu, kde začala ofenziva v říjnu loňského roku. Postup koalice je podle něj katastrofa.

Pozitivně nekomentoval ani případ Íránu. Předeslal ale, že se ale rozhodně nechce nechat znovu ošálit, jako se to povedlo minulé administrativě. „Neřeknu vám přesně, co udělám s dohodou s Íránem. Ale nejsem s ní spokojený. Podle mě je jednou z nejhloupějších smluv, jaké jsem viděl,“ řekl na účet jaderné dohody s Íránem, kterou vyjednal jeho předchůdce Obama.

Do blízkovýchodní tematiky zapadá ještě i varování Velké Británie, aby v případě jakékoliv rezoluce na půdě Rady bezpečnosti OSN kritické vůči Izraeli vetovala předkládaný návrh.

Vyjádřil se i k Sýrii. Západ tam podle něj měl vybudovat ochranné zóny, za které by zaplatily státy Perského zálivu. Umožnilo by to limitovat počet příchozích migrantů do Evropy.

Nepřímo kritizoval i Obamu za to, že nebyl schopen zkrotit syrského prezidenta Bašára Asada ani ruský protějšek Vladimira Putina. „Měli jsme šanci něco udělat, ale nestalo se. Teď už je pozdě,“ řekl Trump. Vyzdvihl situaci Aleppa jako odstrašující příklad.

„Když vidíte, jak střílí staré babičky, které nejsou ani schopny pořádně chodit, je to hrozné,“ dodal nastupující prezident. V tomto směru si neodpustil kritiku Ruska. Intervence jeho sil ve zničené zemi byla podle Trumpa „velmi špatná věc“, která vedla ke strašlivé humanitární situaci.

Vztahy s Ruskem

Ačkoliv kritizoval Rusko za jeho přístup v Sýrii, jinak Trump předeslal očekávané oteplení vztahů. Na účet prezidenta Vladimira Putina uvedl, že k němu bude přistupovat stejně jako k německé kancléřce Merkelové.



Nejvíce ale rezonovalo tvrzení, že by mohl se svým protějškem uzavřít dohodu o snižování jaderné výzbroje. Na oplátku by ale USA zrušily protiruské sankce. „Rusko sankce poškozují velmi zásadně, ale myslím, že z jejich zrušení by mohlo benefitovat mnoho různých lidí,“ řekl Trump.

Otázkou je, jak s tím uspěje u některých potenciálních ministrů ze svého kabinetu. Naposledy se kriticky vůči Rusku ohradil v pátek adept na post ministra obrany generál James „Vzteklý pes“ Mattis. „Putin se snaží rozbít Severoatlantickou alianci a my musíme učinit kroky, diplomatické, hospodářské, vojenské a spojenecké, abychom se bránili tam, kde musíme,“ řekl Mattis. Dodal, že počet oblastí, kde mohou USA s Ruskem spolupracovat, se snižuje a zvyšuje se počet těch, kde se budou muset Rusku postavit.

Podobně je tomu u dalších republikánských politiků, „jestřábů“ jako je například senátor John McCain, kterého Mattisův přístup k Rusku zajímal nejvíce a dlouhodobě sám zastává k Rusku velmi tvrdý a kritický postoj. Vzhledem k ruským internetovým aktivitám varoval nastupujícího prezidenta i končící šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan. Podle něj by neměl „bezstarostně tweetovat“ i o věcech národní bezpečnosti jako tomu bylo doposud.

Kritika NATO

Vzhledem k Trumpově názoru na Rusko a jeho potenciální hrozbu ve východní Evropě kontrastuje přístup nového rezidenta Bílého domu k Severoatlantické alianci.



Podle přepisu rozhovoru v The Times ale Trump zdůrazňoval, že má zájem na obraně Evropy a Západu. Největší problém kromě spoléhání na amerického spojence vnímá v nedostatečné reformě Severoatlantické aliance, aby byla schopná čelit hrozbě islámského terorismu.

„NATO je zastaralé, protože bylo tímto způsobem budováno velmi dávno a v současnosti se nestará o teror. Nejdříve jsem kvůli tomu čelil kritice, po dvou dnech se mnou ale lidé začali souhlasit,“ vysvětlil Trump.

Kromě toho zopakoval, že členské státy NATO nedodržují vůči alianci své finanční závazky, a to podle něj není vůči USA fér. „Je pět zemí z dvaadvaceti (ačkoliv NATO má 28 členů – Pozn. red.), které platí, co mají. Pět. To není mnoho,“ uvedl budoucí šéf Bílého domu s tím, že je to především nefér vůči USA.