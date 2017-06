Co víme o londýnských útočnících? Jeden lákal děti k islámu, stopa vede i do Irska

Jeden z útočníků se narodil v Pákistánu, ale byl britským občanem, v minulosti byl v hledáčku tajných služeb. Druhý útočník byl občanem Maroka a Libye. Policie uvedla, že pracuje na ověření identity třetího atentátníka.

Jako britský občan byl jmenován 27letý Khuram Shazad Butt, který žil ve východolondýnské čtvrti Barking. V Barkingu žil i druhý útočník Rachid Redouane, který britským úřadům dříve znám nebyl a který používal i jméno Rachid Elkhdar. Redouanův věk není přesně znám, neboť udával dvě data narození, vysvětlila agentura AP.

O Butta se v minulosti zajímala policie i tajná služba MI5. „Nebyly ale žádné důkazy, že by plánoval útok,“ citovala televize Sky News náměstka šéfky londýnské policie Marka Rowleyho.

O třetím útočníkovi média během dneška uvedla, že zřejmě žil v Irsku. Irský premiér Enda Kenny k tomu poznamenal, že tento muž zřejmě nebyl sledován irskými tajnými službami. Dodal, že pod kontrolou bezpečnostních orgánů kvůli radikálním postojům je v zemi jen několik málo lidí.

Policejní razie se podle britského tisku uskutečnily na jedné adrese na londýnském předměstí Barking, kde policie zatýkala už v neděli, a v části Newham. Policie „zajistila velké množství důkazního materiálu,“ uvedla v pondělí komisařka londýnské policie Cressida Dicková v rozhovoru s BBC.



Prioritou policie je podle Dickové nyní zjistit, zda byl do útoku zapleten ještě někdo jiný, a vyšetřit pozadí atentátu. „Postupujeme velmi rychle,“ uvedla Dicková. Jména útočníků nebudou zveřejněna dříve, než bude možné vyloučit, že nejednali na vlastní pěst.

Jeden z mužů měl u sebe podle irské televizní a rozhlasové stanice RTE irský občanský průkaz. Kvůli tomuto zjištění měla irská policie svolat speciální bezpečnostní schůzku a úzce spolupracuje s britskými kolegy. Podle RTE je možné, že útočník byl z Maroka, byl ženatý se ženou ze Skotska a žil v Dublinu. RTE uvedla, že irské policii byl muž známý v souvislosti s mnoha trestnými nebo bezpečnostními záležitostmi.

Jeden ze sousedů dalšího podezřelého z londýnského předměstí Barking označil za „velmi přívětivou osobu“, která se velmi zapojovala do života tamní komunity. U jednoho z místních vyvolal ale podezření tím, že se v poslední době vyptával do podezřelých podrobností na dodávku, kterou vlastnil, s tím, že si chce také půjčit podobnou, jak informoval i server Lidovky.cz.

Přívrženec odsouzeného radikála chtěl do Sýrie

Třetí muž byl podle serveru Sky News v minulosti pro své „radikální názory“ nejméně dvakrát hlášen protiteroristické jednotce. Na její horkou linku měl dokonce zavolat mužův známý poté, co začal obhajovat teroristické útoky. Podle BBC se radikalizoval sledováním videí amerického kazatele Ahmada Musy Džibrila. „Poslouchal Musu Džibrila hodně. Něco jsem slyšel a je to hodně radikální,“ vysvětlil mužův známý, proč zavolal protiteroristické jednotce.

Podezřelý byl podle britského serveru The Evening Standard známý pod přezdívkou „Abs“ a v minulosti jej dokonce vyhodili z místní mešity kvůli agresivním hádkám s imámem.

Podle všeho byl sedmadvacetiletý Pákistánec také jedním z radikálů, kteří se objevili minulý rok na záběrech v dokumentu britské stanice Channel 4, jak v londýnském parku veřejně ukazují vlajku používanou Islámským státem. Kromě toho chtěl „Abs“ údajně odcestovat do Sýrie.

Suspected London Bridge jihadist appears w/group brandishing a Jihadi flag in TV documentary 'The Jihadis Next Door' https://t.co/nR7VrmzysU pic.twitter.com/lpLNQYLVm4 — Nick Short (@PoliticalShort) 5. června 2017

Podle serveru The Telegraph jej jedna ze sousedek Erica Gasparriová také přistihla, jak se snaží radikálními názory „vymývat mozek“ dětem v parku. Po návratu domů podle ní říkali, že se chtějí stát muslimy, proto na muže také zavolala místní policii.

„Abs“ byl prý dlouho v hledáčku tajných služeb a byl považován za mnohem nebezpečnějšího, než minulí útočníci z Londýna a Manchesteru Khalid Masood a Salman Abedi. Podle The Evening Standard byl „Abs“ přívržencem extremisty Anjema Choudaryho, který byl odsouzen za napojení na Islámský stát.

Tři útočníci v noci na neděli najeli dodávkou do lidí na mostě přes Temži, poté zamířili do nedaleké čtvrti Borough Market, kde zaútočili na lidi noži. Zahynulo sedm lidí, včetně jedné Kanaďanky a jednoho Francouze. Desítky lidí byly zraněny. Před tím, než atentátníky policisté zastřelili, měl jeden volat: „Toto je pro mou rodinu, toto je pro islám.“ Další zase měl při bodání do lidí podle svědků vzývat Alláha.