Co poradil Trumpovi odcházející Obama? Soukromý dopis, který dojal nového prezidenta

Plné znění dopisu Vážený pane prezidente, Blahopřeji vám k pozoruhodnému úspěchu. Své naděje ve vás vložily miliony lidí a všichni z nás, bez ohledu na politickou stranu, věří, že během vašeho funkčního období poroste prosperita i bezpečí. Tato pozice je jedinečná, neexistuje v ní recept na úspěch, a proto nevím, zda pro vás bude jakákoliv má rada zvlášť užitečná. Přesto si vám dovoluji nabídnout několik svých dojmů z posledních osmi let. Za prvé, oba jsme byli různými způsoby požehnáni velkou dávkou štěstí. Nemá ho každý člověk. Je na nás, abychom udělali vše pro to, abychom každému dítěti a rodině, kteří jsou ochotni pracovat, usnadnili cestu k úspěchu. Za druhé, je nezbytné, aby měla Amerika v tomto světě vůdcovskou roli. Je na nás, abychom skrze činy a dobrý příklad udržovali mezinárodní řád, který se od konce studené války nepřetržitě rozšiřuje a na němž závisí naše bohatství a bezpečnost. Za třetí, tento úřad jsme obsadili jen na určitou dobu. To z nás dělá strážce demokratických institucí a tradic - jako je vláda zákona, dělba moci, ochrana rovnosti a občanských práv -, pro něž naši předchůdci bojovali a krváceli. Bez ohledu na tlaky každodenní politiky je na nás, abychom zanechali tyto nástroje naší demokracie přinejmenším tak silné, jako byly v době našeho nástupu. A nakonec, udělejte si ve víru událostí a odpovědností čas na své přátele a svou rodinu. Přenesou vás přes nevyhnutelná období beznaděje. Vydáváte se na velké dobrodružství a s Michelle přejeme vám a Melanii jen to nejlepší. Vězte, že jsme připraveni poskytnout vám pomoc všude, kde to bude v našich silách. Hodně štěstí a sbohem, BO