Co zazní z Hradu a radní rozhodnou o budoucnosti dopravy v Praze

Dočká se Kajínek? Pražský hrad je ohledně termínu podepsání milosti pro Jiřího Kajínka tajemný jako hrad v Karpatech. Spekuluje se o tom, že k oznámení dojde na tradiční úterní tiskové konferenci od 11.30. S napětím na ni jistě čeká nejen pravomocně odsouzený dvojnásobný vrah, jehož prezident Zeman dle svých slov omilostní v druhé polovině května, ale také zástupy novinářů, kteří už několikátým dnem bivakují před branami rýnovické věznice v Jablonci nad Nisou.

Pilný na Hradě. Prezident Miloš Zeman bude mít napilno i odpoledne, kdy přijme kandidáta na post ministra financí Ivana Pilného, který by měl ve funkci nahradit svého stranického šéfa Andreje Babiše. Je možné, že se na Hradě objeví i on. Premiér Bohuslav Sobotka přitom doufá v to, že během tohoto týdne celá výměna ministrů skončí a s ní i vládní krize. Odpal je teď na prezidentově straně.

Noví velvyslanci. Ještě před setkáním s navrhovaným ministrem Pilným prezident převezme pověřovací listiny dvou nových velvyslanců v Česku – konkrétně velvyslance Vietnamu Ho Minha Tuana a zplnomocněného velvyslance Japonska Kaoriho Šimazakiho.

Budoucnost pražské dopravy. Od rána bude zasedat rada hlavního města Prahy. Na programu má mimo jiné stanovení nové ceny jízdného pro příští roky, ale i postup města v přípravách dostavby Městského okruhu. Varianta dokončení, kterou navrhuje radní pro dopravu Petr Dolínek, počítá s vedením poloviny zhruba desetikilometrové nové komunikace tunely pod zemí. Celá stavba má vyjít na 40 miliard korun. S tím ale nesouhlasí Trojkoalice, která volá po jednání o alternativní variantě, jež by vedla dopravu po už existujících trasách.

Trump letí domů. Americký prezident Donald Trump v pondělí v Izraeli žehlil dopad kauzy s únikem tajných informací o plánech Islámského státu, které předal na setkání v Bílém domě ruské straně. Dnes během oficiálního programu zavítá na Západní břeh Jordánu. Ráno bude jednat s palestinským vůdcem Mahmúdem Abbásem. V poledne (SELČ) navštíví v doprovodu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua jeruzalémský památník obětem holokaustu Jad vašem a ve tři hodiny odpoledne odletí zpět za oceán.

Bomba v autobusu, Rittig, Nečasová. Pražský městský soud dnes bude mít napilno. Začne projednávat kauzu Vasilije Ponomareva a Tadeáše Ševčíka, které obžaloba viní z umístění bomby do autobusu z Prahy do Varny. Mužům hrozí až 15 let vězení. Odstartuje řešení kauzy prodeje někdejších budov Českých drah Univerzitě Karlově. Obžalobě čelí osm lidí, stát podle ní přišel kvůli nepravdivým znaleckým posudkům o několik set milionů korun. A částečně se vrátí také k údajnému tunelování papírny Neograph. Obžalobě čelí Vladimír Sitta mladší, který svědčí proti lobbistovi Ivovi Rittigovi v případu údajně předražených jízdenek od Neographu pro pražský dopravní podnik. A pokračuje i projednávání kauzy údajného zneužití Vojenského zpravodajství, která vedla k pádu vlády Petra Nečase (ODS). Obžalobě čelí Jana Nečasová (dříve Nagyová) a trojice zpravodajců.