V pátek bylo oznámeno, že Cohen zemřel. Bylo mu 82 let.



Cohen spojoval výjimečné literární nadání se schopností vtělit metaforický text do silné folkové melodie. Téma jeho textů často zahrnovalo náboženské cítění i sexuální touhu, které propojil ve své patrně nejznámější písni Hallelujah, jež se od prvního vydání v roce 1984 dočkala desítek verzí od různých umělců.

K dalším jeho slavným hitům patřily písně Suzanne, Sisters of Mercy, Famous Blue Raincoat, Bird on a Wire či I’m Your Man. S téměř všemi sklízeli ovace i jiní, například skupina R.E.M. nebo zpěváci John Cale, Nick Cave či Elton John. Celkem bylo zaznamenáno na 2000 jiných ztvárnění jeho nahrávek.

Mizení a návraty

Již přes půlstoletí mizel tento drobný muž s výrazným nosem z dohledu a zase se objevoval v triumfálních návratech. Jeho alba ze 60. let 20. století jsou stejně slavná jako ta z osmdesátých, kdy se z praktikujícího žida stal nadšený student zenu.



Leonard Cohen se narodil 21. září 1934 v hluboce konzervativní židovské rodině v Montrealu. Jeho dědeček z matčiny strany byl rabín původem z Litvy, druhý dědeček, známý podnikatel a filantrop Lyon Cohen, pocházel z Polska. Leonard vystudoval židovskou školu a McGillovu univerzitu. Ve dvaadvaceti debutoval sbírkou veršů Let Us Compare Mythologies a časem přidal dalších deset sbírek. Pak napsal báseň o tanečnici, jíž se nemohl dotknout jinak než myšlenkou, neboť byla ženou jeho přítele. Jmenovala se Suzanne. Udělal z ní píseň a tou otevřel své první album Songs of Leonard Cohen (1967).

Hrát na kytaru se naučil od potulného písničkáře a na recitálech se začal sám doprovázet. Odjel do Řecka na ostrov Hydra a tam potkal zásadní inspiraci - blonďatou Norku Marianne. Žili spolu s přestávkami sedm let a o jejich rozchodu vypráví další slavný hit So Long, Marianne. Na ostrově napsal i dva romány - oba velice osobní, těžko stravitelné a neslýchaně otevřené. Div že je nespálili jako pornografii. Po druhém díle Nádherní poražení (1966, česky 1997) jej kritika nazvala kanadským Jamesem Joycem.

„Napůl vlk a napůl anděl“ byl po návratu z ostrova Hydra představen Bobu Dylanovi, Andymu Warholovi a hlavně krásné Nico, do které se zamiloval a napsal o ní píseň Joan of Arc. Navzdory mnoha láskám se nikdy neoženil, syna Adama a dceru Lorcu má s bývalou přítelkyní Suzanne, která zemřela letos v červenci.

Klid našel v zenu

Kultovní postavu, ale spíš v Evropě než v Americe, z něj učinilo již zmíněné první album. Mezi další slavné desky patří Songs from a Room (1969), Songs of Love and Hate (1971), Various Positions (1984), I’m Your Man (1988).

Navzdory úspěchu často utíkal před depresí, která ho neustále trýznila, měnil světadíly, ženy, drogy a druhy whisky. Bydlel na farmě v Tennessee, v New Yorku, v Paříži, v Los Angeles a jeho životem se mihly stovky žen. Odpovědi na mnohé otázky nalezl až ve studiu zenu. Od roku 1994 pět let meditoval v zen-buddhistickém klášteře vysoko v horách jižní Kalifornie.



Nedlouho poté začal zase zpívat. Po albu Essential z října 2002 následovalo v roce 2004 Dear Heather, na kterém někdejší trýznivost a vášeň nahradilo smíření. V roce 2006 vydal sbírku básní, aforismů a obrázků Kniha toužení (česky vyšla v roce 2013) a v témže roce byl uveden do americké rock-and-rollové síně slávy. A když se v roce 2008 na turné po 15 letech znovu postavil na pódium, sklízel všude nadšené ovace. Fanoušky na celém světě uchvátil koncerty, které trvaly i tři a půl hodiny. I jeho pražský debut v témže roce se zařadil mezi hudební události roku.

V Česku se poté představil ještě dvakrát, v letech 2009 a 2013. Vždy se jednalo o ojedinělý zážitek plný ovací a nadšení.

Po úspěchu turné z roku 2008 vydal Cohen desku Old Ideas s desítkou písní o lásce, sexualitě, ztrátě a smrti. Další album Popular Problems zpěvák vydal v září 2014 při příležitosti svých osmdesátin. Jeho hudební i životní cestu uzavřelo album You Want It Darker. Album s devíti novými písněmi, které produkoval hudebníkův syn Adam. „Jsem připraven, můj Pane... Chcete větší tmu? Tak zhasínáme,“ zpíval Cohen na desce.