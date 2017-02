Midnight Oil přivezou na Colours osmdesátkové hity, ekologii a politiku

Skupina v čele s charismatickým dvoumetrovým holohlavým zpěvákem Peterem Garrettem v čele prodala miliony alb, získala jedenáctkrát cenu Australian Recording Industry Association, proslavila se hity jako Forgotten Years, Blue Sky Mine, The Dead Heart nebo Beds Are Burning a byla uvedena do americké Rock and Roll Hall of Fame.

Midnight Oil vznikli v polovině sedmdesátých let, svou hudbou a postoji se však proslavili v následující dekádě. Prosluli akcemi, které neměly na rockové scéně srovnání. V létě roku 1986 nasedli do aut a rozjeli se s aboridžinskou kapelou Warumbi Band na turné do odlehlých aboridžinských oblastí Austrálie, vystupovali na provizorních podiích pod noční oblohou a večer s hostiteli vysedávali u ohňů.

Po návratu natočili přelomové album Diesel and Dust, držící se přes dva roky v žebříčku, čímž překonalo obrovský úspěch alba 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 z roku 1982. Třaskavou desku Blue Sky Mine (1990) pak Midnight Oil proslavili partyzánskou akcí: protestní koncert proti ekologické katastrofě způsobené ropným tankerem Exxon Valdez odehráli na valníku před budovou Exxonu na Manhattanu.

Kapela se rozpadla v roce 2002 proto, že Peter Garrett vstoupil do politiky: stal se nezávislým poslancem parlamentu a později ve dvou vládách ministrem životního a školství - samozřejmě za australské socialisty. Ostatní členové se věnovali jiným projektům. Letos 17. února Midnight Oil oznámili návrat na koncertní pódia. V rámci turné nazvaného The Great Circle projedou od dubna do listopadu celý svět: od komorního klubu v Sydney přes Brazílii, Severní Ameriku, Evropu, Nový Zéland a zpět do Austrálie.

Do Ostravy přijedou v původní sestavě, v níž Garretta doplňují bubeník Rob Hirst, kytarista Martin Rotsey, baskytarista Bones Hillman a klávesista Jim Moginie. „Midnight Oil jsou báječná kapela s mocným politickým étosem, pevnými názory a radikálními gesty představující černé svědomí nejen Austrálie,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Šestnáctý ročník Colours of Ostrava proběhne od 19. do 22. července v Dolních Vítkovicích. K hlavním oznámeným jménům patří Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, LP, Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka, Laura Mvula, UNKLE, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2017 jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2 490 korun platí na limitované množství 5 000 kusů vstupenek. V prodeji je také ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.