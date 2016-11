Britská zpěvačka a skladatelka Jasmine van den Bogaerde alias Birdy zažije na Colours of Ostrava tuzemskou koncertní premiéru. „Na to, že jí letos bylo pouhých dvacet let, toho stihla v hudbě skutečně hodně. V jejím projevu se snoubí neobvyklý talent podepřený éterickým hlasem,“ líčí ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Birdy byla nominována na ceny Brit Awards, na Grammy, a letos vydala již třetí album Beautiful Lies, které se dostalo do Top 10 ve 46 zemích celého světa. Celkem prodala přes 10 milionů desek, její videoklipy vidělo na youtube přes 500 milionů diváků a na facebooku ji sleduje přes 2,5 milionu fanoušků. Točí se okolo ní producentská a skladatelská esa od Adele, OneRepublic, Mumford & Sons nebo Florence and the Machine.

Moderat

„Berlínské trio Moderat patří v současné době k největším senzacím nezávislé elektronické hudby,“ říká Zlata Holušová. Formace vznikla spojením dvou předních jmen německé elektronické scény - dvojice Modeselektor a sólového „one-man“ projektu Apparat. Od vydání stejnojmenného debutového alba v roce 2009 a předskakování Radiohead na jejich pražské zastávce v témže roce přerostli Moderat v projekt, který předčil rozměry běžného „vedlejšáku“.

„Jejich živá vystoupení jsou charakteristická kombinací syrového techna, minimalistických elektronických žánrů a úderných vizualizací, které spolu s čistým vokálem Saschy Ringa tvoří taneční i zasněný koncertní zážitek,“ doplňuje Holušová. Naposledy vystoupili Moderat v České republice v červnu 2016 ve vyprodaném Velkém sálu Lucerny.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2017 jsou již v prodeji www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2 090 Kč platí na limitované množství prvních 5 000 kusů. V prodeji je také ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.