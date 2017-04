Cirk La Putyka či Lásky jedné plavovlásky z Provázku. I to budou Colours of Ostrava

Na Coloours of Ostrava vystoupí také Cirk La Putyka s novou inscenací | foto: Colours of Ostrava

Nejnovější představení Batacchio novocirkusového souboru Cirk La Putyka a speciální verze inscenace Lásky jedné plavovlásky - Plavovlásky jedné lásky brněnského Divadla Husa na provázku v režii Vladimíra Morávka upravená pro scénu Gong - to jsou hlavní lákadla letošního divadelního programu na festivalu Colours of Ostrava, který proběhne od 19. do 22. července v Dolních Vítkovicích.

Inscenace Plavovlásky jedné lásky s živou hudbou kapely DiaBeatles je věnována Miloši Formanovi. Příběh není jen anekdotou o dívce, která „víc věřila, než myslela“, nýbrž hlavně podobenstvím o fenoménu šedesátých let. Diváci se stávají přímými aktéry děje, účastníky plesu, na který se, jak uvádějí inscenátoři, všichni tak těšili - a pak litovali, že tam lezli. Inscenace souboru Cirk La Putyka Batacchio, která spojuje nový cirkus, tanec a iluzionismus, se inspiruje poetikou starých kočovných divadelních společností, které volně spojovaly všemožné druhy lidských dovedností a výtvorů. Od cirkusových čísel a divadelních a hudebních scének přes zázraky tehdejších nových technologií až po ukázky anatomických anomálií zvířat i lidí. „Batacchio vás okouzlí atmosférou dávných šou plných magických triků, dechberoucí akrobacie a humoru. Na scéně se objeví sedm akrobatů a herců v netradiční kombinaci disciplín nového cirkusu s těmi, které na jevišti už jen tak neuvidíte,“ láká principál souboru Rosťa Novák. Autorem a režisérem projektu je Maksim Komaro, finský režisér, který se souborem Cirk La Putyka spolupracoval již na inscenacích Slapstick Sonata a Play. Kromě obou těchto představení, která využijí majestátní prostor auly Gong, návštěvníci uvidí legendy české improvizace, divadlo VOSTO5, ústecké Divadlo Demago s Jiřím Maryškou, ostravský improvizační soubor Impéčko a řadu dalších menších představení pro děti a jejich rodiče. Na Colours of Ostrava 2017 zahrají jako headlineři například Imagine Dragons, Jamiroquai, Norah Jones, Justice, alt-J, Birdy, Midnight Oil, Moderat, LP, Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka, Laura Mvula, UNKLE, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague. Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2 490 Kč platí na limitované množství 5 000 kusů. V prodeji je také ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.