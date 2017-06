Colours of Ostrava nejsou jen hudba. Muzikanti budou také diskutovat

„Na diskusní scéně Reflex Music Alarm, kde se obrazně potkají hudební Colours of Ostrava s fórem Meltingpot,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Své osobní příběhy doplněné možností klást otázky zde uvedou takové osobnosti jako Peter Garrett z Midnight Oil, charismatická zpěvačka LP nebo saxofonista Donny McCaslin, který bude vyprávět o spolupráci s Davidem Bowiem.

Diskutovat zde dále budou například člen kapely Jamiroquai Sola Akingbola, hudebníci Dudu Tassa, Sam Lee, Faada Freddy nebo třeba Mardoša a Milan Cais z Tata Bojs, Jaromír Švejdík či Michal Hrůza.

Velmi interaktivní program, s možností se zapojit do zajímavých i nezvyklých aktivit, nabídne Europe stage v cirkusovém šapitó. Se španělskou formací Miramundo si zájemci vyzkouší brazilské rytmy, zpěv i „body percussion“, s Melody Boys se naučí swing, se slovenskou tanečnicí Stell the HepCat pak charleston, s En.Druem se zapojí do interaktivního beatboxového koncertu. Venezuelský tanečník Daniel Rojas zavede zájemce do tajů tzv. Embodied Dance a tajemství tradiční indické hudby přiblíží největší mistři - formace Bauls - Soul of Bengal.

Scéna České televize se letos přesune do Kompresorovny a nabídne pohledy do zákulisí televizní výroby, zpravodajský, taneční, hudební i beatboxový workshop nebo výtvarnou dílnu od pořadu Šikulové. Dále debaty s herci a tvůrci úspěšných pořadů či seriálů - například Kosmo, Objektiv, Doutnák nebo připravované série Dabing Street a Česká architektura 58 – 89.

Celkově na osmi scénách fóra Meltingpot, které poběží v rámci Colours of Ostrava, vystoupí přes 150 osobností z celého světa. Například Ben Aaronovitch, autor série městských fantasy z Londýna, Karima Bennoune, autorka knihy Tady vaše fatwa neplatí, Sugata Mitra, indický informatik a autor proslulého experimentu Hole-in-the-Wall, který inspiroval knihu Q & A, předlohu filmu Milionář z chatrče nebo Ben C. Solomon, válečný zpravodaj New York Times, držitel Pulitzerovy ceny, World Press Photo i Grand Prix z Cannes.