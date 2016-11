Majitel vily Jiří Šalda, který chce vilu zbourat a nahradit čtyřpatrovou novostavbou, se k věci nechtěl vyjadřovat. Tím, že počátkem listopadu zahalil objekt do obří černé plachty, Šalda protestoval proti protichůdnosti rozhodnutí státních orgánů, které podle něj porušují jeho vlastnická práva.



Než ministerstvo o památkové ochraně rozhodne, musí vlastník vilu chránit před „zničením, poškozením nebo odcizením“, což majitel domu podle památkářů nedodržel. Podle zákona o státní památkové péči navíc musel záměr, že chce na dům plachtu umístit, úřadům oznámit.

Ředitel magistrátního odboru památkářů Jiří Skalický zpravodajskému webu rozhlasu řekl, že „instalací nosného systému z ocelových lan, hmoždinek zavrtaných a zapuštěných do fasády, do nich osazených háků a z vypínacích zařízení došlo k destruktivnímu zásahu do fasády objektu, jejímu narušení a následné degradaci“. Podle jeho odhadu je ve fasádě zaryta stovka hmoždinek. Výše případné pokuty se odvozuje mimo jiné od míry poškození objektu. V případě petřínské vily ji Skalický odhaduje spíše na dolní hranici, tedy v řádu desítek tisíc korun. Šalda získal na jaře souhlasná vyjádření k demolici vily, včetně od odboru výstavby Prahy 6 či památkářů.

Poté místní obyvatelé sepsali petici, v níž žádali zachování funkcionalistické budovy. S námitkami se přidali i někteří architekti. Skalický tehdy ČTK řekl, že jde o vilu značné architektonické hodnoty a žádoucí by bylo její zachování. Dům ale nestojí v památkové zóně a není kulturní památkou, proto proti její demolici není možné uplatnit námitky podle zákona o památkové péči. Zastupitel Prahy 6 za Stranu zelených Antonín Nechvátal se proto obrátil na ministerstvo kultury, aby se z vily stala památkově chráněná nemovitost.