ČSSD a KDU-ČSL chtějí prosadit střet zájmů ve Sněmovně. Návrh chyby prý neobsahuje

Sobotka dále stejně jako zástupce KDU-ČSL uvedl, že ANO má možnost připravit k návrhu zvanému lex Babiš novelu.

„Jako KDU-ČSL jsme připraveni podpořit obě verze,“ uvedl místopředseda lidovců Marian Jurečka. O postupu budou ještě lidovci jednat v poslaneckém klubu. „Ty argumenty, které tady předložilo hnutí ANO, tak úplně nevnímáme, pokud s tím mají zásadní problém, tak ať hnutí ANO předloží novelu zákona,“ řekl novinářům po jednání. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zopakoval, že normu má za protiústavní. Na dotaz, zda už je rozhodnut po případném celkovém schválení normy obrátit se na Ústavní soud, zopakoval, že to nechá na posouzení právníků.

Návrh je protiústavní, říká Babiš

Podle zákulisních informací dnes ANO neuspělo u koaličních partnerů s návrhem na možnost nového zákona o střetu zájmů.

Podle posudku sněmovních legislativců na žádost ANO, který dnes citovala média, návrh schválený Senátem obsahuje chybu. Média nebude smět vlastnit nejen člen vlády, což měl být původní úmysl předkladatelů, ale také poslanci, senátoři a celá řada dalších veřejných funkcionářů. ČSSD a KDU-ČSL během dne uvedly, že jim nevadí, že senátní verze zákona možná obsahuje chybu. Podle poslance ČSSD a budoucího ministra pro legislativu Jana Chvojky nejde o chybu, ale záměr autorů návrhu.

Babiš před jednáním řekl, že zařazením na program schůze ČSSD opět porušila dohodu, protože slíbila nejprve věc projednat experty. Zopakoval, že návrh považuje za protiústavní. „Je to zákon z dílny pan (Miroslav) Kalousek a ČSSD, který mi má znechutit politiku, je to zákon, který je protiústavní, šitý na míru proti mé osobě,“ uvedl. Zásadní problém podle něj tkví v tom, že předkladatelé nedodrželi slib, že se norma nebude týkat současných ministrů.

Agrofert by ztratil přístup k veřejným zakázkám

Novelu vrátil Senát dolní komoře s odkladem účinnosti z ledna na září příštího roku. Norma má omezit podnikání ministrů. Některé části by měly vejít v platnost téměř ihned po schválení, a to i podle návrhu pozměněného Senátem. Na Babišovu podnikatelskou skupinu Agrofert, do níž patří i mediální dům Mafra a rozhlasová stanice Impuls a televize Óčko, by dopadly pasáže, podle nichž by firmy členů vlády neměly přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle analýzy zveřejněné nedávno serverem HlídacíPes.org získaly firmy holdingu v posledních deseti letech veřejné zakázky až za 35 miliard.

Pasáž, která členům vlády a dalším funkcionářům zakáže provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk, se má týkat až nově jmenovaných členů kabinetu.

Ve Sněmovně normu vedle ČSSD a ANO podporuje pravicová opozice.