Do kavárny přijde Jiří Paroubek, Jiří Dienstbier a Dominik Feri. To není začátek otřepaného vtipu, ale nedělní podvečer v módním pražském podniku Café V lese. Debata s expremiérem o budoucnosti ČSSD přilákala kromě odcházejícího ministra pro lidská práva a vycházející hvězdy TOP 09 Feriho třeba i někdejší šedou eminenci Paroubkovy éry Petra Dimuna nebo třeba ústavního právníka a poradce sociálnědemokratických špiček Jana Kudrnu.



„Nečekal bych tolik idealistů, a zvláště mladých. V sociální demokracii jsem vždy viděl deriváty jejich předchůdců,“ glosoval Paroubek účast s odkazem na pořádající levicový spolek Idealisté. Salonek podniku v pražské ulici Krymská, oblíbeného u mladých a provozovaného známým kavárníkem a aktivistou Ondřejem Kobzou, zaplnili především straníci a příznivci i z regionů.

Ze současných tváří ČSSD se neukázal nikdo, celé dvě hodiny ale byly neomylně přítomny v debatě, především pak premiér Bohuslav Sobotka. A expředseda je nešetřil. „Tvrdil jsem už před rokem, že výsledek krajských voleb bude někde kolem 13 procent. Překvapil mě ovšem Senát, kde jsem čekal aspoň pět mandátů,“ prohlásil Paroubek, i když se kandidátů svérázně zastal. „V Senátu – jak to říkal můj táta – platí: čím blbější sedlák, tím větší brambory,“ řekl.

Nechtěl přímo kritizovat jednotlivce. „Třeba pan Bernard (Josef Bernard se včera stal plzeňským hejtmanem – pozn. red.), jestli si pamatuju to jméno, byl slušně oblečený, ne jako od táboráku. Jiný ale přišel neoholený, jako utržený z řetězu. Navíc by mohl shodit dvacet kilo, nedovedu si představit, jak by takhle rozdával letáky ve fabrice,“ zhodnotil s tím, že kampaň byla nezvládnutá a chybělo především téma.

„Vytratil se střet mezi levicí a pravicí. Sociální demokracie dělá politiku rutiny a dělá ji dobře,“ opřel se do vlády. „Sobotka má ve vládě nepřeberný materiál ministrů, kteří jsou horší než ti jeho. A to včetně odcházejících,“ prohlásil Paroubek i na obranu přítomného Jiřího Dienstbiera.

Ten částečně současného předsedu hájil. „Zlom přišel s policejní reorganizací, kdy nám Andrej Babiš odskočil od témat, která mu nevyhovovala, a propast se otevřela o nějakých deset procent,“ vysvětloval. „Problém je důvěryhodnost strany, když ji reprezentují lidé jako Karel Březina či hejtman Miroslav Novák,“ dodal Dienstbier.

Šéf hnutí ANO byl častým tématem, dokonce i v úvahách o vojenské základně USA. „Stropnický a Babiš se kroutí. Proto ANO vzniklo, protože tady tu základnu chtějí,“ překvapil Paroubek.

Temná věštba pro demokraty

Sociální demokraté podle něj příští rok „doručí zemi Babišovi“ a preference tomu jasně nasvědčují. „Zatím nevidím žádnou snahu o inovaci. A pokud k tomu nedojde, před Vánoci to vidím na deset až dvanáct procent,“ pronesl temnou věštbu expředseda. „Hloubka pádu může být ještě větší, ale vždy existuje naděje. Pokud chcete něco změnit, musíte si to odpracovat,“ nabádal straníky.

Mezi sociálnědemokratická témata by měla patřit například ochrana spotřebitele, kvalita zboží a hlavně potravin. Regionům vytkl, že i když ČSSD prosadila zákon o místním referendu, její hejtmani nepřišli s jediným tématem, které by předložili lidem.

Ve vedení ČSSD podle Paroubka především chybí konkurence, které se prý on osobně nebál. „Změnilo se to na spolek osob loajálních předsedovi strany,“ řekl. Problémy shrnul do tvrzení, že si sociální demokraté pořád něco nalhávají. „Například to, že je Bohuslav Sobotka self made man. Není. Andrej Babiš proti němu v životě něco dokázal, Sobotka v praxi nikdy nebyl,“ řekl Paroubek. „Musíte si říct jako ta Tornádo Lou: teď už budu lepší,“ uzavřel Paroubek.