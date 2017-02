ČSSD lidem neumí říct, že přijdou o peníze, hodnotí daňovou kalkulačku odborníci

Opravená kalkulačka ČSSD. Server Lidovky.cz vám spočítá i oklik byste podle návrhu sociálních demokratů přišli.



Kalkulačku, která má názorně přiblížit volební „daňový balíček“ s názvem Spravedlivé daně, spustili sociální demokraté v úterý. Lidem, kteří vydělávají do 48 955 korun měsíčně hrubého a zavedením progresivní daně by si polepšili, nástroj červenou barvou ukáže „starý příjem“ a zelenou „příjem po změně. Zeleně jim navíc i zdůrazní, o kolik korun by se jejich čistá měsíční mzda zvedla.

Podobně se vyobrazuje i výsledek u lidí, jejichž hrubá mzda přesahuje měsíčně 49 tisíc korun. Jen s tím rozdílem, že kalkulačka už lidem nesdělí, o kolik by na daních zaplatili více. Zeleně znázorněný nižší „příjem po změně“ navíc na první pohled působí dojmem, že si dotyčný přilepší, ačkoliv tomu tak není, což potvrzuje i expert na komunikaci Karel Křivan z agentury MouseHouse. „Osobně vnímám, že když je něco zeleně, je to lepší,“ řekl serveru Lidovky.cz s tím, že by volil spíše neutrální barvu jako například oranžovou.

S marketingovým specialistou Vladanem Crhou z PR agentury AMI Communications se shodují, že daňová kalkulačka je srozumitelná a přehledná. Stává se tak lehce dostupnou pro velkou část obyvatel, kteří mají možnost se během pár vteřin dozvědět, jak by se na nich navrhovaná změna sociálních demokratů reálně podepsala.

„Je vytvořená především pro ty, co berou méně. Z hlediska této cílové skupiny je udělaná dobře,“ uvedl Křivan. „Má potenciál oslovit voliče napříč celou populací,“ doplnil ho Crha.

„Rozdíl není obtížné si vypočítat“

Skutečnost, že zavedení nové daně na mzdu by bylo atraktivní pro většinu Čechů, potvrzuje průměrná hrubá mzda, která ve třetím čtvrtletí loňského roku dosáhla hodnoty přesahující 27 tisíc korun. Medián, neboli prostřední mzda, činila zhruba 23 a půl tisíce.

Na ty, kteří by naopak státu odváděli více peněz než dosud, ale internetová „vychytávka“ sociální demokracie už nemyslí. „V případě ostatních si nejspíš nevědí rady a neumí jim říct, že přijdou o peníze,“ komentoval Křivan chybějící položku v kalkulačce.

Mluvčí ČSSD Mikuláš Klang argumentuje tím, že cílem kalkulačky je primárně poukázat na to, o kolik si polepší většina zaměstnanců a živnostníků. Ostatní, tedy ti s většími příjmy, si podle něj danou částkou mohou spočítat sami. „Není obtížné si rozdíl vypočítat,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Okomentoval zároveň i zelenou barvu u snížených mezd. Připustil, že opravdu může navozovat kladný dojem. „Nicméně záměrem bylo výrazně odlišit starou a novou částku, proto se barvy rámečků u vyšších částek nezmění,“ dodal.

Gratulace a smajlík k vysokým příjmům

Ještě více by na obměně daňového systému tratili ti, jejichž měsíční příjem převyšuje 100 tisíc korun. Tato skupina se navíc od kalkulačky nedozví vůbec nic. Místo srovnání mezd se dočkají pouze gratulačního textu, který jim sdělí, že patří mezi procento lidí s nejvyššími příjmy v republice. Ten navíc doplní tak trochu výsměšný smajlík.

„Když někomu nedáte výsledek a ještě mu se smajlíkem řeknete ‚jste na tom parádně‘, působí to divně,“ hodnotil Křivan. Sociální demokracii podle něj nejspíš lidi s příjmem nad sto tisíc netrápí. V takovém případě si myslí, že by bylo lepší je do kalkulačky nevpouštět, než jim zanechávat takový vzkaz.

Chybné výpočty Kalkulačka ČSSD v prvních hodinách po svém spuštění nepočítala správně. U lidí s více než jedním dítětem neukazovala mezi čistými příjmy žádnou změnu. Při hrubé mzdě 20 tisíc aktuálně činí čistý příjem zaměstnance s dvěma dětmi 18 584, se třemi 20 601. Takové částky ukazovala kalkulačka i u příjmů po navrhované změně. Správně by přitom měla zobrazovat 19 388, respektive 21 405.



Problémy přetrvávaly až do středečního odpoledne, kdy je strana po upozornění Lidových novin opravila.

Sociální demokraté ovšem jakoukoliv snahu o výsměch odmítají. „V žádném případě nechceme trestat úspěšné lidi,“ informoval Klang. Proč se ČSSD k takovému vzkazu odhodlala ovšem nevysvětlil.

Problém Křivan ovšem vidí spíše v načasování a způsobu komunikace celého „daňového balíčku“ než v nedostatcích na internetové stránce. „Není možné vést volební kampaň se záměrem, že se seberou peníze důležitým vlivným skupinám jako lékařům či akademikům, to je odvážné,“ dodal s tím, že lidé by spíše pochopili zvýšení daní firmám.



Na obnovení progresivního zdanění, které má zapříčinit, aby lidé s nejvyššími výdělky platili ještě vyšší daně než v současnosti, by podle ČSSD vydělalo 90 procent obyvatel. Právě taková část Čechů má hrubou měsíční mzdu do 49 tisíc korun.