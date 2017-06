ČSSD má nového volebního stratéga. Bude jako trenér sportovců, říká Zaorálek

Nový volební stratég ČSSD Robert Žanony bude mít podle lídra strany Lubomíra Zaorálka podobnou úlohu jako trenéři sportovců. Zaorálek očekává, že muž, který dělal kampaň slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, poradí českým sociálním demokratům, jak si rozvrhnout síly v posledních měsících před volbami a na co se zaměřit. V pátečním rozhovoru Zaorálek uvedl, že kampaň s novým vizuálním stylem chce ČSSD spustit ve druhé polovině srpna.



Změny v přípravách na volby ve straně nastaly po odstoupení premiéra Bohuslava Sobotky z postu volebního lídra a předsedy strany. Za kampaň byl před odchodem Sobotky z čela ČSSD zodpovědný náchodský starosta a místopředseda strany Jan Birke. Ve čtvrtek strana oznámila nástup nového stratéga Žanonyho. „Zjistil jsem, že to je člověk, se kterým si rozumím, s nímž mám podobné myšlení. On je blízko nám, blízký ČR, velice dobře zná politickou scénu,“ uvedl Zaorálek.

Ministr zahraničí připustil, že v roli volebního lídra zatím jedná spíše intuitivně. „Tak se to dá dělat jen omezenou dobu, ne čtyři měsíce. Strašně jsem potřeboval někoho, kdo by mi poradil jak rozvrhnout síly - je to jako trenér v nějakém sportu. To by se mi taky mohlo stát, že bych na konci srpna mohl být někde vyplivnutý,“ popsal Zaorálek svá očekávání od Žanonyho. Úlohou nového poradce podle Zaorálka bude naplánovat, jak vést kampaň, aby byla efektivní, a určit, čemu má smysl se věnovat.

Jako volební lídr Zaorálek prosadil změny, které se týkají vizuální prezentace strany. Chtěl by posílit i komunikaci přes sociální sítě. Již dříve mluvil o tom, že je potřeba upravit logo, které mu připomíná hlávku zelí. S novým logem, jehož návrhy už Zaorálek má, a také s novými fotografiemi by sociální demokraté měli vystoupit na veřejnost před koncem prázdnin. „Ten nástup by byl ve druhé polovině srpna - tam někde plánujeme start nového vzezření a nové estetiky,“ dodal.

Od publicistiky k velkým volebním vítězstvím

Letos čtyřicetiletý Robert Žanony byl řadu let důležitou postavou nejsilnější slovenské strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) tamního premiéra Roberta Fica. Od roku 2002 se podílel na vedení volebních kampaní, a to nejen do celostátního parlamentu, ale také do místních a regionálních zastupitelstev nebo do Evropského parlamentu. Se stranou se rozešel loni, podle tisku kvůli jejímu příliš nacionalistickému směřování.



V roce 2002, kdy Žanony začal pro Směr pracovat, skončila strana ve volbách až třetí se ziskem 13,5 procenta hlasů, vyhrálo tehdy Mečiarovo HZDS. Při hlasováních v letech 2006, 2010 a 2012 už Ficem vedená strana pravidelně vítězila, její podpora rostla z 29 přes 35 až po téměř 45 procent hlasů, které Směr-SD získal před pěti roky. Také volby loni v březnu skončily Ficovým vítězstvím, jeho strana ale získala jen 28 procent hlasů a přišla o většinu v parlamentu.



V minulosti byl také vnitropolitickým komentátorem slovenského levicového týdeníku Slovo (2003 až 2005), krátce učil politickou a marketingovou komunikaci na soukromé vysoké škole Goethe Uni Bratislava (které v roce 2015 zanikla po třech letech fungování). Sám Žanony absolvoval stáže v USA, Velké Británii, Německu či Rakousku. V současné době se zaměřuje hlavně na strategickou komunikaci odborů.



