Sobotka: ČSSD navrhne zvýšit minimální mzdu o 1200 korun. Na 12 200

Odbory žádají zvýšení minimální mzdy od roku 2018 nejméně na 12.500 korun.



Návrh předloží ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), která to na obdobném shromáždění v Praze potvrdila. „Na můj vkus by minimální mzda měla být ještě mnohem vyšší, ale zvyšovat se prostě musí postupně, jinak to nejde,“ uvedla na Střeleckém ostrově.

„Nejprve ho předložíme sociálním partnerům, aby se mohli vyjádřit. Po nich, odborech a zaměstnavatelích projedná návrh vláda. Je to jedna z aktuálních priorit sociální demokracie,“ uvedl Sobotka. Doplnil, že když začínal jako předseda vlády, byla minimální mzda 8500 korun. Koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL zvýšila minimální mzdu už třikrát, podle koaliční dohody se měla přiblížit ke 40 procentům průměrné mzdy.

„Chceme, aby se minimální mzda zvyšovala každý rok, protože to je nejlepší motivace pro lidi k práci. Lidé, kteří pracují za minimální mzdu, musí mít více finančních prostředků než ti, kteří jsou závislí na sociálních dávkách,“ zdůraznil Sobotka.

Podle něj chce ČSSD pokračovat i ve zvyšování ostatních mezd. „Chceme, aby od 1. července bylo účinné nařízení vlády, které zvýší platy zaměstnanců v kultuře a sociálních službách a technických zaměstnanců ve školství. Od 1. července by mělo platit nařízení, které vrací deset procent tarifů příslušníkům bezpečnostních sborů, jako jsou hasiči nebo policisté,“ řekl Sobotka.

Podle něj se bude jednat i o zvýšení mezd od příštího roku pro všechny zaměstnance veřejného sektoru. „Státu se daří, ekonomika funguje, a proto je důležité, aby se zlepšila životní úroveň občanů,“ dodal Sobotka.