Zařídíme průměrný plat čtyřicet tisíc, slibovala ČSSD na konferenci v Praze

Kromě deseti programových okruhů se sociální demokraté v programu vymezili i vůči svým soupeřům. „Česká republika není firma - autoritářsky řízená manažery. Nevěříme na vyvolené, kteří budou naši zemi spravovat za nás a bez naší účasti. Nevěříme na mesiáše, který lusknutím prstu všem zařídí lepší zítřky. Musíme to zařídit sami společně s vámi,“ uvádí se v dokumentu.



Zvýšení platů na čtyřicetitisícovou úroveň slibuje sociální demokracie do pěti let, tedy v době delší než je volební období Sněmovny. „Chceme docílit tak rychlého růstu mezd, aby v roce 2022 byla průměrná mzda přinejmenším 40.000 korun,“ uvádí se v programu. Také minimální mzdu chtějí sociální demokraté do pěti let alespoň na 16.000 korun; zákonem chtějí zaručit její pravidelné navyšování, aby činila minimálně 40 procent průměrné mzdy. ČSSD slibuje také pětitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance. Aktuálně je průměrná mzda v ČR 27.889 korun a minimální 11.000 korun.

Snížení DPH u základních potravin

V oblasti daní sází ČSSD na progresivní zdanění a zrušení superhrubé mzdy. „Zavedeme progresivní zdanění příjmů fyzických osob a tím snížíme daně a zvýšíme příjem 98 procent zaměstnanců,“ uvádí program. „Snížíme daně malým a středním podnikům a zavedeme spravedlivé progresivní zdanění velkých firem s vysokými zisky,“ stojí v programu. Zdanění nemine podle ČSSD ani banky. V daňové oblasti chce ČSSD prosazovat snížení DPH u základních potravin na deset procent.

Sociální demokrace chce zavést také daň z prodeje podílů firem či akcií na stejné úrovni, jako jsou daněny dividendy. Na majetek nad 50 milionů korun plánuje zavést dědickou a darovací daň na úrovni procent a u majetku nad 100 milionů korun ve výši 15 procent.

Zrychlení zdravotní péče podle ČSSD přinese například postupná digitalizace zdravotnictví, která by měla zkrátit čekací doby u lékaře. „Zavedeme urgentní příjem v každé nemocnici poskytující služby akutní péče,“ slibuje ČSSD.

Podpora pro rodiny

Sociální demokracie chce prosadit, aby nárok na porodné nově měly rodiny s příjmem do 3,5 násobku životního minima. Nyní mají na porodné nárok rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Zároveň chce ČSSD zvýšit

přídavky na dítě a rodičovské příspěvky ze současných 220.000 na 300.000 korun. Seniorům slibuje ČSSD zvyšování příspěvků na péči i důchodů. Chce také třeba bezúročné půjčky na bydlení pro mladé rodiny nebo jízdné zdarma ve veřejné železniční a autobusové dopravě pro děti, žáky základních a středních škol a seniory od 65 let.

Oproti minulému programu nebude ČSSD usilovat o revizi církevních restitucí. Podle lídra strany Lubomíra Zaorálka by to podle analýz nebylo proveditelné.