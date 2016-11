Česká televize chce po hejtmanovi Novákovi i Kanceláři prezidenta omluvu za provokaci proti Zemanové

„Od ČT jde o mimořádnou drzost, která nemá obdoby. Chování ČT už překračuje veškeré myslitelné meze,“ vyjádřil se k žádosti televize o omluvu mluvčí Hradu.

Novák televizi v pátek kritizoval za to, že si její redaktoři rezervovali místa v ostravském Divadle Petra Bezruče, kam Zemanová měla 2. listopadu přijít na představení Spalovač mrtvol. V divadle podle vyjádření hejtmana visela tibetská vlajka, organizovala se tam petice a chystala se protestní akce proti prezidentovi. Kritika ČT se objevila i na oficiálním twitterovém účtu prezidentova mluvčího. Televizi na závěrečné tiskové konferenci po třídenní návštěvě prezidentského páru v Moravskoslezském kraji kritizoval i Miloš Zeman. „Že je to hloupé, že je to podlé, a že je to ubohé, to už řekl pan hejtman. Styďte se,“ řekl prezident.

„ČT natáčela v Divadle Petra Bezruče výhradně materiály o inscenaci Spalovač mrtvol do uměleckého magazínu Divadlo žije! Natáčení proběhlo podle natáčecího plánu a Česká televize jej dne 2. 11. úspěšně dokončila. V Divadle Petra Bezruče tedy nebyli a ani neplánovali být žádní redaktoři zpravodajství České televize,“ uvedl Dvořák. Popřel tak Ovčáčkovo dřívější tvrzení, že ČT po zrušení návštěvy první dámy v divadle také zrušila rezervaci.

Místa rezervovaná v hledišti divadla podle Dvořáka obsadili režisérka pořadu, vedoucí produkce, divadelní kritik, dramaturgyně a mistr zvuku. Mikrofony i kamery České televize od počátku měly snímat a následně také snímaly výhradně dění na jevišti. O tom byli v předstihu kolem 16:00 informováni vedoucí produkce pořadu Divadlo žije! také členové Ochranné služby Policie ČR, kteří do divadla přišli. Natáčení dohodla ČT už 20. října, tedy v době, kdy divadlo ani Česká televize neměly k dispozici informace o budoucí návštěvě první dámy.

Ovčáček ve středu uvedl, že vstupenky pro Zemanovou byly zakoupeny ve stejný den, kdy si ČT dohodla s divadlem natáčení, tedy 20. října. Divadlo už dříve sdělilo na svém webu, že tým Zemanové přijel do divadla připravit návštěvu první dámy až 26. října.