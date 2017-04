Česká televize volí šéfa. Favoritem je dosavadní ředitel Petr Dvořák

Dosavadní generální ředitel do ní jde z pozice favorita, neboť přes první úroveň výběru prošel s­podstatným náskokem. Navíc si při svém působení v čele veřejnoprávní televize získal přízeň dostatečného počtu členů Rady ČT, kteří o obsazení nejvyššího postu rozhodují. Proti sobě má však čtyři vyzyvatele, které spojuje touha obrátit televizní kolos trochu jiným směrem.



O uzmutí šéfovského žezla z­Dvořákových rukou uvažuje například šéf české účasti na výstavě Expo 2015 Jiří František Potužník. Ve své vizi zdůrazňuje nutnost expandovat do online světa a­investovat do nových technologií. Budoucnost vidí v „chytrých“ televizních přijímačích, které umožňují sledovat pořady po internetu. Díky nim by měl divák dostat obsah, který mu bude přizpůsoben na míru podle jeho zálib, věku nebo časových možností.

Posviťme si na sport

Bývalý ředitel Primy Martin Konrád by zase rád přibrzdil „komerční rozlet“ dvořákovské ČT. Veřejnoprávní médium vidí jako svébytnou vzdělávací instituci, jež má šířit osvětu a národní hrdost. „Měla by například lidem u­nás přibližovat jejich historii. Říkat jim, proč slavíme státní svátky a kdo byly osobnosti, které v dějinách něco znamenaly,“ míní Konrád.