„Není pravidlem, že by se kompletní výsledky výzkumu Trendy Česka představily v OVM. Dramaturgie pořadu z něj čerpá data pro potřeby aktuálního vydání a jeho témat. V neděli se tak OVM opíraly například o tu část výzkumu, jež se týkala kvality potravin. S výzkumem pak dále pracuje i kontinuální vysílání ČT24,“ uvedla pro LN mluvčí České televize Alžběta Plívová.



Podle šéfa agentury Bronislava Kvasničky by důvodem mohlo být, že by se divákům mohly poplést zkoumané celorepublikové preference s ­krajskými, o­ jejichž zastupitelstvech voliči rozhodnou v pátek a v sobotu.

„Byl jsem k tomu předtočit komentář minulý čtvrtek. Zpravidla jakmile to v neděli projde Otázkami, průzkum se zveřejňuje na webu televize. Nemáme vliv na to, kolik z toho, co se natočí, pak ČT uveřejní. To podléhá jejich dramaturgii,“ uvedl.

Zákon nicméně až takovou opatrnost nevyžaduje, takzvané moratorium, v rámci něhož se nesmí zveřejňovat průzkumy a odhady volebního výsledku, začalo platit až dva dny poté, co se vysílaly Otázky. Média ani nikdo jiný nesmí operovat procenty od úterý až do sobotní 14. hodiny.