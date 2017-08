Maročani zatčení po útoku v Barceloně vypovídali u soudu. Mozkem operace měl být imám

BARCELONA / MADRID V Madridu v úterý skončily první soudní výslechy čtyř Maročanů zatčených kvůli atentátům spáchaným minulý týden v Katalánsku. Vyšetřující soudce je obvinil z členství v teroristické skupině, z držení výbušnin a z vraždy. Prokuratura pro všechny požádala o vazbu bez možnosti kauce. Muži vypověděli, že útoky naplánoval imám z města Ripoll Abdalbákí Sátí.

Podle soudních zdrojů citovaných španělskými médii chtěla skupina původně provést mnohem větší útoky a zaměřit se na barcelonské památky. Sátí údajně ostatním členům teroristické buňky řekl, že je připraven zemřít při akci, při níž budou použity výbušniny.



Buňka měla podle dosavadního šetření 12 členů; pouze čtyři přežili a jsou zatčeni. Dva přišli o život minulou středu při explozi ve městě Alcanar, kam teroristé přivezli bomby, určené k útokům podle původního plánu. Sátí a další terorista při této explozi zemřel.

Podle policejní hypotézy se pak teroristé rozhodli zaútočit s použitím aut: ve čtvrtek v Barceloně zabili 13 lidí a o několik hodin později ve městě Cambrils jednu ženu. Dalšího člověka zavraždil údajný hlavní pachatel barcelonského útoku Maročan Júnis abú Jakúb, když prchal z místa činu. Pět útočníků z Cambrils policisté zabili na místě, abú Jakúba dopadli a zabili v pondělí.

Čtyři přeživší - Idrís Úkábír, Muhammad Aallaa, Sálih Karíb a Muhammad Húlí Šamlál - byli převezeni do Madridu, kde v úterý poprvé předstoupili před vyšetřujícího soudce. Jednání se vedlo ve španělštině, kterou všichni zatčení ovládají.

Jako prvního soudce předvolal jedenadvacetiletého Šamlála, který byl vážně zraněn při explozi v Alcanaru. Mluvčí soudu řekl, že Šamlál, který přišel v nemocničním pyžamu, před soudcem vypovídal déle než hodinu. Prokurátor pro něj žádal vazbu bez možnosti kauce. Podle soudních zdrojů Šamlál odpověděl na všechny otázky. Jeho svědectví je považováno za klíčové pro pochopení motivů, kvůli nimž celé buňka útočila.

Šamlál zopakoval to, co již předtím řekl policii, totiž, že buňka připravovala mnohem rozsáhlejší útok, než byl ten v Barceloně a pak v Cambrilsu. Šamlál je jediný, o němž se s jistotou ví, že se na přípravě v Alcanaru podílel. Policie již dříve naznačovala, že někteří ze čtveřice poskytli zajímavé informace, ale až do dneška nebylo jasné, kdo ze zadržených vypovídal.

Úkábír před soudcem vypovídal jinak než na policii. Jeho doklady se našly v dodávce, s níž útočil abú Jakúb v Barceloně. Idrís Úkábír se už ve čtvrtek po zveřejnění své fotografie v médiích přihlásil na policii a tvrdil, že mu bratr Músá ukradl doklady. Sedmnáctiletý Músá Úkábír byl mezi pěticí útočníků, které policie zastřelila v noci na pátek ve městě Cambrils.

Úkábír v úterý před soudem výpověď změnil. Přiznal, že to byl on, kdo pronajal dva vozy, ale tvrdil, že si myslel, že budou požity ke stěhování. Popřel, že je členem teroristické buňky, a prohlásil, že na policii vypovídal ze strachu. Před soudcem stanul i Muhammad Aallaa (27), jehož bratr Saíd Aallaa byl mezi těmi, kteří přišli o život v Cambrilsu. Jako poslední vypovídal Sálih Karíb (34).

Španělský generální prokurátor José Manuel Maza v úterý řekl, že soudní proces, který má vyjasnit okolnosti útoků v Katalánsku, bude složitý a vyšetřování se zúčastní i jiné země. Nevyloučil, že se některým teroristům podařilo uprchnout.