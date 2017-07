Čtyři měsíce po své smrti porodila žena zdravá dvojčata

Čtyři měsíce po mozkové smrti porodila žena zdravá dvojčata. | foto: iDNES.tv

V devátém týdnu svého těhotenství zemřela Frankielen de Silva Zampoli Padilha kvůli výronu krve do mozku. Po příjezdu do nemocnice oznámili lékaři mozkovou smrt - tedy stav, kdy nevratně vymizí všechny mozkové funkce. Embrya však byla naživu. S pomocí přístrojů a vnější zvukové simulace lékaři udržely dvojčata naživu až do porodu.