Studio zachránilo poklad z londýnského hotelu. Neznámé nahrávky Boba Marleyho

Kensal Rise je hotel v severovýchodním Londýně, kde se Bob Marley se svou skupinou Wailers často ubytovával při koncertních šňůrách v sedmdesátých letech. Původně hrozilo, že pásky skončí v popelnici, než hudebníkův fanoušek poznal, co právě ve sklepě našli - nahrávky z živých koncertů po evropských destinacích mezi roky 1974 a 1978.

„Byly v hodně špatném stavu. Odkapávaly z nich kusy poškozeného plastu. Vypadalo to, že bude nemožné něco takového opravit,“ sdělil pro list Guardian Louis Hoover, jazzový muzikant. Pásky dostal od kamaráda, který je poznal podle nalepených štítků. Restauračnímu studiu se ale podařilo deset pásek opravit a to takřka do původního stavu. „Z té hudby vstávájí chlupy na zátylku,“ přibližuje jejich obsah Hoover.

Podle vyjádření studia je dobře, že se nikdo pásky nesnažil přehrát před restaurací, neboť by to nenávratně zničilo obsah. Proces stál přes třicet tisíc liber, ale nyní je obsah pásků v bezpečí - je totiž převedený do vysoké digitální kvality. Zatím není jasné, zda se nezveřejněné songy dostanou k uším běžného posluchače.

V prosinci na gramofonové desce znovu vyšla reedice koncertu „Bob Marley and the Wailers: Live!“ z roku 1975, tedy ze stejné éry, ze které pocházejí „ztracené“ pásky. Bob Marley byl jamajský spisovatel, skladatel a kytarista. Považuje se za zakladatele žánru reggae. V roce 2001 získal posmrtně Grammy za celoživotní přínos. Bob Marley zemřel na rakovinu ve věku pouhých 36 let v roce 1981. V pondělí by oslavil 72. narozeniny.