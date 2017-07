Senátor Čuba dodržel slib. Valentově nadaci poslal celý svůj plat

Server Lidovky.cz původně informoval o tom, že senátor František Čuba neposlal fondu svůj plat celý. 30 tisíc korun, které dle původních informací Čuba nadaci nepřevedl, však tvořily rozdíl mezi hrubou (122 100 korun) a čistou mzdou. Na nesrovnalost upozornila mluvčí Senátu Eva Davidová.

„Včera byla na účet Studijního fondu připsána částka přesahující 90 tisíc korun. Jedná se o senátorský plat Františka Čuby,“ sdělila v úterý serveru Lidovky.cz Magda Pekařová, mluvčí společnosti Synot, pod níž fond spadá.



Senátor přislíbil zaslání příspěvků na dobročinné účely koncem června v dopise zaslaném po svém stranickém kolegovi Janu Velebovi (SPO). „Moje mzdové prostředky a cestovní náhrady budou převáděné vhodnému nadačnímu fondu nebo sdružení, který zabezpečuje podporu studentů a rozvoj mladých talentů,“ stálo v psaní.

Výplatní termín senátorů je vždy sedmý den v měsíci. Čuba si v bance nastavil trvalý příkaz pro pravidelný odchod peněz do fondu na desátého. Bývalý předseda JZD Slušovice pobírá měsíčně 122 100 korun, přičemž 71 tisíc činí plat, 39 500 cestovné a 10 600 náhrady na reprezentaci. Čistá mzda činí zmiňovaných zhruba 90 tisíc korun. Čuba, ani jeho asistent, se k záležitosti i přes opakované výzvy redakce nevyjádřili.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Valentův návrh

Někteří senátoři Čubův krok kritizují. Jsou přesvědčeni, že peníze, které dostává, by si měl odpracovat. Spíše než je následně věnovat do fondu, by dle nich měl zvážit rezignaci.

František Čuba ale svou funkci skládat nehodlá. Do Senátu se chce vrátit hned, jak mu to dovolí jeho zdraví po loňské operaci. Mandát mu vyprší v roce 2020.

S nabídkou sponzorovat Studijní fond přišel sám slovácký senátor, majitel společnosti Synot a Čubův dlouholetý kamarád Ivo Valenta (Strana soukromníků), jak již dříve informoval zpravodajský server iRozhlas.cz.

Valentův fond pomáhá studentům středních, vyšších a vysokých škol, kteří mají trvalé bydliště na Slovácku nebo ve Zlínském kraji, financovat jejich studijní pobyty v zahraničí. Svůj příjem z výkonu politických funkcí do něj posílá rovněž Valenta.