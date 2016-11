Další průzkum naznačuje posílení ANO. Rostou i lidovci, naopak tratí komunisté

Značně, zhruba o třetinu, posílili také lidovci, kdežto KSČM naopak třetinu hlasů ztratila.



Ve volebních modelech CVVM za poslední tři roky ANO převážně vedlo, letos v červnu se ale krátce do vedení vrátili sociální demokraté. V září ANO opět ČSSD předstihlo a nyní rozdíl ještě zvýšilo. V říjnu by lidé dali hnutí vedenému ministrem financí Andrejem Babišem 34,5 procenta hlasů, kdežto ČSSD v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou jen 19,5 procenta hlasů.



Průzkum provádělo CVVM od 10. do 17. října, krátce po krajských volbách. V nich ANO získalo nejvíce hlasů, a předstihlo tak ČSSD, která nedokázala zopakovat vítězné výsledky z let 2008 a 2012. Průzkum se ale konal ještě před vydáním prohlášení nejvyšších ústavních činitelů, včetně premiéra, o respektu k územní celistvosti Číny. Prohlášení následovalo po schůzkách některých ministrů s tibetským duchovním dalajlamou, kterého Čína označuje za separatistu. Prohlášení kritizovala část politiků i veřejnosti.

Podle CVVM by ve sněmovních volbách, kdyby se konaly nyní, skončila na třetím místě komunistická strana. Komunisté si drží třetí místo dlouhodobě, ale oproti zářijovému průzkumu oslabili z 15 na deset procent hlasů. Dotáhla se tak na ně KDU-ČSL, která naopak od září posílila z 6,5 na devět procent.

Do Sněmovny by se dostaly ještě ODS s osmi procenty a TOP 09 s šesti procenty. Pod hranicí pěti procent hlasů, nutnou pro vstup do dolní komory Parlamentu, by zůstalo hnutí Svoboda a přímá demokracie poslance Tomia Okamury se čtyřmi procenty a piráti se třemi procenty. Zelené by volilo 1,5 procenta lidí. K volbám by šlo 56 procent Čechů, což je mírný pokles oproti zářijovým 59 procentům.