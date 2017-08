Průzkum veřejného mínění: V Česku se více lidí hlásí k pravici, než k levici

PRAHA Více než třetina českých občanů se hlásí k pravé části politického spektra. Naopak sympatie se stranami nalevo od středu vyjadřuje necelých 27 procent lidí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Zastoupení levice od konce roku 2015 klesá, zjistili sociologové. Zvyšuje se naopak podíl lidí, kteří sami sebe řadí do středu.

Letos v červnu se k pravé části politického spektra hlásilo 35,4 procenta dotázaných. S levicí sympatizovalo 26,9 procenta respondentů a ke středu se hlásilo 27,4 procenta lidí.



Vyhraněně levicoví jsou zejména voliči komunistické strany. Převážně do levé části spektra sebe řadí i stoupenci ČSSD, plyne z výzkumu. Naopak výrazně pravicově orientováni jsou příznivci ODS a TOP 09. „V menší míře pravicová orientace převládá i u těch, kdo preferují ANO či KDU-ČSL,“ zjistilo CVVM.

K levici se více hlásili starší lidé a respondenti se středním vzděláním bez maturity. Výrazně se sebezařazení na levopravé škále politické orientace liší i podle hodnocení životní úroveň svojí domácnosti. Lidé, kteří ji považují za dobrou, poněkud více tíhnou k pravici. „Naopak dotázaní se špatnou životní úrovní spíše inklinují k sebezařazování do levé části spektra a výrazně méně často se řadí na pravici,“ zjistili sociologové.

Z dlouhodobého hlediska se Češi v letech 2004 a 2007 a znovu mezi roky 2010 a 2011 zařazovali spíše na pravici. V letech 2012 a 2013 naopak výrazně převážilo sebezařazování na levou stranu politického spektra. Od podzimu 2014 do konce roku 2015 byl podíl příznivců levice a pravice přibližně vyrovnaný. „V posledním období zastoupení levice opět začalo zřetelně klesat,“ uvádí CVVM. Souběžně dochází k nárůstu podílu lidí, kteří se řadí do středu škály.

Průzkum CVVM se konal od 5. do 18. června. Zapojilo se do něj 983 obyvatel ČR ve věku od 15 let.