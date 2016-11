Hnutí ANO by podle modelu dostalo 32,5 procenta hlasů, ČSSD 22,5 procenta. Zatímco zisk hnutí ve srovnání s říjnovými daty klesl o dva procentní body, zisk sociální demokracie o tři procentní body vzrostl.

Průzkum provádělo CVVM od 7. do 16. listopadu. Začal několik dnů potom, co premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ohlásil, že provede změny ve vládě. Konkrétní jména ministrů, kteří v kabinetu skončí, tedy zdravotnictví Svatopluka Němečka a pro lidská práva a legislativu Jiřího Dienstbiera, i jejich nástupců Miloslava Ludvíka a Jana Chvojky (všichni ČSSD), oznámil Sobotka 11. listopadu, tedy v době sbírání údajů.

Komunisté by nyní dostali 14,5 procenta hlasů, tedy o 4,5 procentního bodu víc než minulý měsíc. Lidovci by si o tři procentní body pohoršili, jejich volební zisk by činil šest procent hlasů. Před KDU-ČSL by se dostala ODS s devíti procenty, která by si meziměsíčně polepšila o procentní bod. Zisk TOP 09 by se o procentní bod snížil na pět procent, což je hranice pro vstup do Sněmovny.

Do dolní komory by se tedy dostalo v listopadu šest stran. Pod uzavírací hranicí by bylo hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury s 3,5 procenta hlasů a Strana zelených se dvěma procenty. Piráti a Starostové a nezávislí by získali shodně po 1,5 procenta hlasů, Úsvit - Národní koalice procento.

Hlas ve sněmovních volbách by v listopadu odevzdalo podle CVVM 56 procent voličů, stejně jako v říjnu.