V Hradci Králové se nachází pět křižovatek, jejichž dopravní signalizace zavinila už i smrtelné nehody cyklistů. Semafory na těchto místech jsou totiž umístěné tak nešťastně, že matou cyklisty a ti omylem vjíždí do křižovatky na zelenou, která není určena jim.

Podle letošní vyhlášky č.264/2015 Sb. jsou tyto semafory navíc proti legislativě a měly by tak být ze zákona odstraněny nebo nahrazeny novými. Magistrát se ale v blízké době na změny nechystá a chce počkat na dotace, které by mohl získat během následujících tří let.

„Na okraj je třeba říci, že platná legislativa umožňuje (i přes novou vyhlášku) ponechání stávajícího stavu až do roku 2025,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Magistrátu města Hradec Králové Magdaléna Vlčková. Takový výklad vyhlášky je ale podle kritiků současného stavu chybný. Výjimka o ponechání stávajícího stavu do roku 2025 se údajně vztahuje jen na dopravní značky a dopravní značení. Semafory nejsou ale ani jedno z toho.

Na tento fakt neúspěšně upozorňoval také Zbyněk Sperat z Centra dopravního výzkumu, který se výměnu matoucích semaforů snaží prosadit od loňského roku. „Jsou tam nepřetržitě od roku 1985, kdy byly nainstalovány. Město musí vědět o tom, že jsou nebezpečné od počátku, protože nejvíce vážných dopravních nehod se stalo právě nedlouho po jejich instalaci. Od roku 2001, kdy se v oboru pohybuji, se nutnost jejich odstranění nepravidelně připomínala z různých stran. Až začátkem roku 2015 se tlak zintenzivnil a zapojilo se do něho více lidí,“ řekl serveru Lidovky.cz Sperat.



Cyklista si myslí, že má zelenou. Opak je pravdou

Problematiku semaforů vysvětluje Sperat na serveru Smart Cities. Problém semaforů nastává tam, kde jsou dva proudy silnice rozdělené ostrůvkem. Celý přejezd křižovatky nelze projet naráz, cyklista musí na ostrůvku zastavit a počkat na další zelenou. Signalizační zařízení je ale umístěno vždy před přejezdem – to znamená, že semafor na kraji silnice má platit pro cyklistu na kraji silnice a semafor na ostrůvku pro cyklistu na ostrůvku. Přirozeně vzniká matoucí situace, kdy cyklista reaguje na světlo na ostrůvku, i když stojí na kraji silnice. Zelená na ostrůvku ale neplatí pro něj, ale pro toho, kdo překonává druhý pruh silnice. V té chvíli má cyklista na kraji červenou a do jeho pruhu vjíždí auta.

Magistrát města se do konce loňského roku odvolával na to, že semafory odpovídají legislativě a navrhovaná změna (která by spočívala ve výměně dvou skel na každém semaforu pro chodce a odstranění semaforů pro cyklisty) by tak byla proti vyhlášce, která nařizuje signalizační zařízení umístěné před křižovatkou.

„Ano, legislativa tuto variantu nezná, ale paradoxně se o necelý kilometr dále na jiném místě v Hradci Králové vyskytuje,“ píše v článku Sperat. K tomuto semaforu se magistrát nijak nehlásil ani nevyjádřil.

„Oficiálně jsme nikdy nedostali odpověď na to, jak je to možné, ale věc se má prý tak, že příslušný dopravní policista, který měl na starosti město Hradec Králové, byl na několik týdnů na dovolené a kolega, který ho zastupoval, mezitím povolil tohle řešení. Ten policista prý po návratu z dovolené zuřil, ale už to nešlo změnit,“ kroutí hlavou Sperat.

Jak již bylo zmíněno, od letošního roku navíc platí vyhláška nová, která říká, že pro cyklisty platí semafory umístěné za přejezdem, nikoliv před ním, jak to je v Hradci Králové od roku 1985. V Hradci je tím pádem momentálně několik semaforů, které nejen, že ohrožují cyklisty a další účastníky provozu, ale od letošního roku jsou navíc nezákonné. Celou situaci by přitom mohla vyřešit levná varianta výměny skel.



„Záležitost není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Není bohužel jednoduše možné zakrýt původní semafory, ani na nich vyměnit jen sklíčka. Odstranění semaforů také neřeší situaci zcela, protože vzhledem ke stávajícím stavebním úpravám tam budou cyklisté jezdit i nadále,“ uvedla Vlčková. Důvod, proč není výměna skel v dané situaci možná, neuvedla.

Zakryli semafory. Pro vyšší bezpečnost

Letité snahy nějak situaci vyřešit doposud nevedly k ničemu, a tak se Sperat společně se skupinou aktivistických cyklistů a primátorem Hradce Králové rozhodl semafory zakrýt. „Matoucí semafory jsou zakryty pro vaši vyšší bezpečnost. Hradečtí cyklisté,“ hlásala informační cedule, kterou na zakrytý semafor umístili. Po půl hodině ale na místo přijela policejní hlídka a vyzvala k navrácení do původního stavu. Celkem sedm lidí bylo předvoláno a byla jim vyměřena pokuta.

„Semafory jsme zakryli loni na konci června, pokutu jsme dostali letos v srpnu. Dostalo ji sedm lidí včetně primátora města. Věc byla postoupena mimo magistrát Hradce Králové z důvodu osoby pana primátora. Policie si nechala vypracovat posudek soudního znalce z oboru dopravy a následně rozhodla, že jsme zakrytím semaforů nespáchali trestný čin, ale že jsme podezřelí jen z úmyslného přestupku. Pokutu jsme nezaplatili a v zákonné lhůtě jsme proti ní podali odpor, protože nesouhlasíme s jejím zdůvodněním,“ řekl serveru Lidovky.cz Sperat.

Cyklista, neidentifikovatelný lotr

Největší záhadou celé věci zůstává, jaká je vůbec motivace těch, kteří výměnu semaforů doposud zdržují. Logicky totiž zodpovědné úřady samy riskují, když ve svém městě trpí nezákonné signalizační zařízení.

„Nevím, sám tomu nerozumím. Pokud by se dnes v tom místě stala nehoda cyklisty, tak (pokud ji přežije) nejspíš vysoudí značné odškodné, protože semafory nejsou v souladu s novou vyhláškou a pustí ho do křižovatky v době, kdy tam projíždějí auta. Nechápu, že zodpovědné osoby toto riziko podstupují. Hradecký magistrát se odvolává na to, že dle vyhlášky mohou dopravní značky a dopravní zařízení zůstat tak, jak jsou až do roku 2025, ale to je chybný výklad, protože semafory nejsou značkou ani dopravním zařízením. Na to jsme již taky neúspěšně upozorňovali,“ míní Sperat.

Určitý vliv ve věci zakonzervovaných semaforů měla prý osoba hradeckého policejního komisaře Stanislava Blažka, který se netajil svými antipatiemi k cyklistům. Za výrok „Cyklista je podle mého soukromého názoru neidentifikovatelný lotr, který nemá žádnou registrační značku, běžně jezdí po chodníku, v protisměru, na červenou, po přechodech a v podnapilém stavu,“ si vysloužil dokonce ocenění v anketě Zelená perla 2015. Tu vyhlašuje společně s titulem Ropák roku sdružení Děti země, aby tím upozornilo na neomalené výroky lidí, kteří nějakým způsobem bagatelizují téma životního prostředí. Blažek šel ale údajně letos v létě do důchodu.

Podle mluvčí Vlčkové je nyní nejlepší možností vyčkat na dotace. Cyklistům se na bezpečnější časy tedy začne blýskat nejdříve v roce 2018.

Nerozhoduje jeden subjekt, náklady jsou příliš vysoké a nabídka dotací poměrně reálná a dost blízko, proto je situace taková, jaká je. Město počítá s tím, že se v horizontu zhruba tří let pustí na celém svém katastru do vybudování inteligentního dopravního systému. Předpokládáme, že z celkového nákladu na inteligentní dopravní systém ve výši 250 milionů korun obdrží město dotaci až do výše 200 milionů korun. Takže tato otázka by měla být jednou provždy vyřešena právě touto investicí,“ uvedla Vlčková.