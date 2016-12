Cyklistika – sport pro všechny

Praha má momentálně nejvíce cyklostezek v republice a jejich počet stále roste. Také naše městská část se neustále snaží o rozvoj cyklistické dopravy. Postupně buduje a zlepšuje cyklistickou infrastrukturu tak, aby jednotlivé úseky na sebe navazovaly a dalo se po nich pohodlně a bezpečně projíždět, aby stávající cesty a komunikace byly přizpůsobeny potřebám cyklistů. A také, aby nově vzniklé a rekonstruované ulice odpovídaly i pohodlnému provozu cyklistů.

Naše městská část plánuje rekonstruovat mnoho ulic, mezi které patří i ulice Bystrá, kde by měla vzniknout nová cyklostezka napojená na již existující cyklotrasy a zároveň propojená na nově plánované podél trati. Další propojení se plánuje i v ulici Ve Žlíbku, kde by mělo v brzké době dojít k přeznačení celé stávající cyklotrasy, a to dle uceleného značení v hlavním městě, což by mělo přispět ke zlepšení orientace cyklistů. Zároveň podél některých částí této komunikace vzniknou nové úseky s cyklostezkou.

Na dopravu cyklistů naše městská část nemyslí jen v plánovaných rekonstrukcích komunikací, ale i tam, kde již rekonstrukce proběhly. V úsecích, kde nebylo možné vybudovat samostatnou cyklostezku nebo koridor pro cyklisty, se alespoň snažíme tyto komunikace co nejvíce přizpůsobit pohodlnému a bezpečnému průjezdu cyklistů. Neustále zkvalitňujeme služby, postupně vybavujeme stanoviště panely s cyklomapou, v brzké době dojde k instalaci cyklostojanů na dalších místech Horních Počernicích a plánují se i další prvky u odpočívadel podél tras.

Mimo místní cyklotrasy ale také podporujeme výstavbu dálkových a tras EuroVelo. Nově také plánujeme cyklostezky, které by propojily naši městkou část s ostatními sousedícími městskými částmi, jako jsou např. Klánovice či Běchovice. Brzy vznikne, ve spolupráci s obcí Zeleneč, zcela nový cyklistický okruh, na kterém nebudou chybět ani zajímavá místa s odpočívadly.

Vzhledem k tomu, že v naší městské části je cyklistika provozována převážnou většinu v roce a veřejnost pro pohyb nevyužívá jen cyklotrasy, ale pohybuje se i na ostatních komunikacích, snažíme se, aby se cyklisté mohli bez problémů a bezpečně pohybovat na celém území Horních Počernic.