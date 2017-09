Za mříže už na podzim? Vězení pro Dalíka se blíží, soud obdržel spis

PRAHA Zřejmě nejvlivnější lobbista minulé dekády Marek Dalík může začít počítat dny, než obdrží výzvu k nástupu za mříže. Pražský městský soud má totiž zpět v rukou spis k jeho případu. Někdejší dvorní emisar bývalého premiéra Mirka Topolánka stráví za podvod při dojednávání zakázky na dodání obrněných vozů Pandur pět let ve vězení. Lobbista zvažuje obranu před Nejvyšším soudem.

„Ano, spis je zpět na Městském soudu v Praze,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Markéta Puci. Spis jedné z politicky nejcitlivějších kauz posledních let přistál na stole soudu minulý týden. Do té doby zůstával materiál u odvolacího Vrchního soudu v Praze, jenž o uvěznění Dalíka pravomocně rozhodl koncem července. Dalík odešel ze síně s pětiletým trestem a pokutou pět milionů korun za to, že žádostí o půlmiliardový úplatek při domlouvání kontraktu na stovku obrněnců oklamal dodavatele.

Zdánlivě pouze administrativní krok - návrat dokumentů k případu na pražský městský soud znamená jediné. Nic mu již nebrání v tom, aby začal chystat výzva k nástupu Dalíka do vězení. Lobbista by měl její přijetí očekávat v průběhu září. „Výzva bude odeslána zhruba do měsíce podle možností trestní kanceláře,“ sdělila mluvčí Puci. Soud nestanoví konkrétní den, kdy musí Dalík zaklepat na vstupní bránu příslušné věznice. Určuje se jen termín, do kterého musí odsouzený usednout za mříže. Lze předpokládat, že lobbista tak bude muset učinit v průběhu října.

Nástupní věznice pro pachatele potrestané Městským soudem v Praze je na Pankráci či v Ruzyni. Do které z nich soud Dalíka pošle, lze zatím jen hádat. Když za podvod mířil Dalík do cely poprvé, jeho kroky vedly do Ruzyně. Odtud ho pak vězeňská služba nechala přemístit ke klasickému výkonu trestu do věznice ve Znojmě, kde Dalík pobyl do dubna. Věznici mohl opustit po zásahu Nejvyššího soudu.

Dalík se možná bude bránit dovoláním

Nejvyšší soud se do kauzy Pandurů pravděpodobně vloží i tentokrát. „Klientem je zvažováno podání dovolání,“ sdělil serveru Lidovky.cz jeden z Dalíkových právních zástupců a respektovaný odborník na trestní právo Tomáš Gřivna. Rozsudek, jenž jeho klienta připraví o pět let svobody, se mu dostal na stůl minulý týden. Jak odůvodnění verdiktu advokát vnímá, nechtěl prozradit. „K této otázce se nemůžu bez konzultace s klientem vyjádřit,“ vysvětlil.

Příběh nejdůležitějšího politického podnikatele minulého desetiletí započal v listopadu 2007 v Pražské restauraci U Malířů. Tehdy si podle soudu Dalík přisedl jako emisar premiéra Topolánka ke schůzce, která měla napomoci uzavření kontraktu mezi českou vládou a rakouskou firmou Steyr na dodávku obrněných vozů Pandur. Lobbista na schůzce předestřel nabídku, že za provizi třikrát šest milionů eur zajistí průchodnost smlouvy.

První verdikt zazněl v únoru 2016, tehdy soud Dalíkovo jednání vyhodnotil jako korupci. Potrestal ho pěti lety vězení, nadto mu nařídil uhradit pokutu 5 milionů korun. Odvolací Vrchní soud v Praze však případ nahlédl z jiné perspektivy, podle něj se lobbista dopustil podvodu. Rakouské byznysmeny oklamal, zakázku prý ve skutečnosti nemohl ovlivnit. Resumé? Čtyři roky vězení a čtyři miliony pokuta. Po tomto rozsudku vešel loni v září Dalík předním vchodem do zmíněné ruzyňské věznice.

U posledního soudu lobbista obrátil

Vývoj kauzy Marka Dalíka 7.10. 2012 protikorupční policie obvinila Marka Dalíka z podvodu

15.5.2014 státní zástupce Jan Kořán obžaloval lobbistu z podvodu

2.2.2016 Městský soud v Praze navzdory obžalobě potrestal Dalíka za pomoc k přijímání úplatku pěti lety vězení, měl také zaplatit pokutu 5 milionů korun

31.5.2016 odvolací Vrchní soud v Praze Dalíkovo jednání vyhodnotil jako podvod, trest mu snížil na čtyři roky a pokutu na čtyři miliony

1.9.2016 Marek Dalík nastoupil k výkonu trestu do ruzyňské věznice, později putoval do káznice ve Znojmě

12.4.2017 Nejvyšší soud zrušil rozsudek vrchního soudu a lobbistu pustil z vězení

25.7.2017 Vrchní soud v Praze opět Dalíka potrestal, odsoudil ho k pěti letům vězení a pětimilionové pokutě

Naději na svobodu si udržel díky dovolání, které si po prvním rozsudku vrchního soudu podal. A letos v dubnu se po sedmí měsících ve vězení dočkal, Nejvyšší soud tehdy přikázal jeho okamžité propuštění. Ve verdiktu odvolací instance totiž objevil formální nedostatek. Vrchní soud v odůvodnění patřičně nedoložil, proč při svém rozhodování vycházel z trestního zákoníku platného od roku 2010, když se Dalík provinil o tři roky dříve.

Dalík se tak nikoliv jako vězeň, ale v civilu k vrchnímu soudu vrátil letos v červenci. K překvapení všech začal poprvé mluvit o okolnostech, které osudovou schůzku U Malířů provázely. „Část té sumy by byla provize, nebyl to úplatek pro nikoho,“ podotkl k půlmiliardovému všimnému. Do té doby prý podrobnosti kauzy zamlčoval, protože svá slova neměl čím podepřít. „Věděl jsem, že ostatní svědci by nepotvrdili, co já řeknu kvůli obavám o beztrestnost a kariéry,“ vysvětlil.

Náhle nalezená upřímnost mu ale cestu ke svobodě neumetla. Soud jeho prozření neuvěřil. Naopak Dalík skončil ve finále ještě hůř, než když se postavil před vrchní soud poprvé. „Vysvětlení nevěříme a nevíme, proč byla částka rozdělená na třikrát šest milionů eur,“ uvedl mimo jiné soudce Martin Zelenka, jehož senát Dalíkovi vyměřil vězení v délce pěti let a určil mu povinnost zaplatit sankci 5 milionů korun. Teď už lobbistovi zbývá jen počkat, kdy mu od soudu dorazí výzva k nástupu do vězení.