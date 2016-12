Dálnici D1 u Mirošovic uzavřela hromadná nehoda. Na místě zasahuje vrtulník

Středočeská policie žádá řidiče, aby kvůli ledovce vůbec nevyjížděli na silnice. Pokud někdo musí bezpodmínečně vyjet, má dbát maximální opatrnosti.



Před místem hromadné dopravní nehody na 21,5. kilometru se stalo několik dalších dopravních nehod. Jsou hlášeny i z okresních silnic především z benešovského regionu. Staly se i dvě nehody autobusů, které se obešly bez zranění.



Na místě zasahuje vrtulník záchranné služby, povolán byl i evakuační autobus.





V blízkém okolí se staly další dvě nehody. Na 19,5. kilometru ve směru na Brno se podle dopravního webu srazila dvě osobní auta s nákladním, tato nehoda se obešla bez zranění.

Na sjezdu z dálnice D1 na Mirošovice se také stala nehoda dvou osobních vozů s kamionem, podle informací policie je na místě minimálně jeden zraněný.

Dopravu ve Středočeském kraji v neděli ráno zkomplikovala ledovka, na mrznoucí déšť si řidiči musejí dát pozor na Pražském okruhu, na dálnici D1, v okresech Rakovník a Kladno. V ostatních okresech jsou hlášeny dešťové srážky, které kvůli teplotě pod nulou mohou namrzat.

Nehoda na Příbramsku

Dálnici D4 v neděli před 05:00 u obce Voznice na Příbramsku na 24. kilometru ve směru na Prahu uzavřela nehoda nákladního auta. Nehoda si podle webu policie vyžádala zranění. Dálnice je namrzlá.

Podle informací policie narazilo nákladní auto do svodidel. Objízdná trasa vede z exitu 24 na Voznici přes Novou Ves, Mníšek pod Brdy až k exitu 18, kde se řidiči vrátí na dálnici. Policie upozorňuje na to, že namrzlá je i objízdná trasa. Komplikace budou podle webu dopravních informací trvat nejméně do půl desáté dopoledne.