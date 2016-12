Další hvězdou Colours of Ostrava bude Laura Mvula. V Česku vystoupí poprvé

„Její ambiciózní a nevšední hudba neodpovídá běžným soulovým, jazzovým a popovým standardům. Vzpírá se konvencím a posluchače strhává souhrnem orchestrálního napětí, nepředvídatelně vzrušujících melodií, abstraktních textů a odvážně emancipovaných myšlenek,” říká o zpěvačce ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Recenzent deníku The Guardian Alexis Petridis napsal: „Někdy její skladby zněly jako pop ze slunečných 60. let, někdy jako gospel, a někdy zněly jako kdyby někdo nakrmil Swingle Singers koktejlem z halucinogenů a pak je šoupnul do zvukotěsné budky a řekl jim, aby hráli dále.”

Zpěvačka, klavíristka a skladatelka Laura Mvula absolvovala klasickou kompozici na konzervatoři v Birminghamu a mládí trávila mládí v gospelových sborech. Hlásí se k Nině Simone, avantgardním klasikům i Milesu Davisovi. Druhé, opět úspěšné album The Dreaming Room, zastihlo nově do hola ostříhanou zpěvačku v náladě skladby Fenomenal Woman, inspirované textem Maya Angelou a radou “nebýt ženou přijatelnou pro všechny”. K čemuž ji dopomohli producent Troy Miller od Amy Winehouse a dva hudební velikáni: Nile Rodgers (Chic, David Bowie, Peter Gabriel) a spoluhráč Milese Davise, jazzový kytarista John Scofield.

„Lidé zpočátku většinou říkají, že neví, kam moji hudbu zařadit. Je to soul, je to jazz, má to prvky klasiky. Je to jako otázka: ́Kdo jsi? ́. Ale s druhou deskou mám pocit, jako bych svoji hudbu posunula ještě dále. Je na ní mnohem dynamičtější zvuk - používám syntetizátory a kytary. Jde mnohem více o experimentální hudbu, ale zároveň paradoxně mnohem kontrolovanější,” říká Laura Mvula.



Laura Mvula je jednou z nejvýraznějších hudebních osobností vyšlých v posledních letech z Velké Británie: mimo jiné zazářila na festivalech v Glastonbury či na Womadu, a vystoupila s Angelique Kidjo a Whoopi Goldberg na londýnském koncertu pro jihoafrickou zpěvačku Miriam Makeba.