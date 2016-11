Další ulehčení pro majitele aut. Zrušení místní příslušnosti úřadů registru vozidel

Zrušení místní příslušnosti úřadů registru vozidel je dalším ulehčením pro majitele aut. Od začátku loňského roku už nemusí při převodu vozu na registr vozidel chodit prodávající i kupující zvlášť, ale stačí jediná návštěva.



Podle vlády se očekává, že se zájemci budou více obracet na úřady ve větších městech, hlavně v Praze, naopak v menších sídlech by mohlo žádostí ubýt. Přesun do větších měst se dá také očekávat v případě schvalování dovezených vozidel. Pokud však budou některá registrační místa přetížena, přesune se zájem do méně vytížených míst.

Poslanci podpořili návrh hospodářského výboru, který stanoví, že pokud prodávající nebo kupující neposkytne součinnost při zápisu auta na nového vlastníka, bude moci úřad tuto změnu zapsat na žádost druhé strany, tedy nového nebo dosavadního vlastníka.

Další část novely míří na nedovolené úpravy částí vozidel. Pokud by některý autoservis například chtěl odstranit filtr pevných částic u aut s dieselovým motorem, musel by provozovatele ze zákona písemně upozornit na to, že vozidlo tím ztratí technickou způsobilost k provozu. Upozornění by muselo být i součástí inzerátu.

Poslanci schválili také pozměňovací návrh, který připravil sociální demokrat

Jeroným Poslanci na návrh hospodářského výboru vložili do zákona ustanovení, které umožní ministerstvu dopravy poskytnout

údaje o provozovatelích vozidel v případech, kdy výrobce aut nebo jeho autorizovaný zástupce zjistí závady a rozhodne se auta svolat zpět. Takto získané adresy nebude smět automobilka nebo její zástupce použít k jinému účelu.

Tejc se svým stranickým kolegou Milanem Urbanem a ministerstvem dopravy a který má usnadnit registraci silničních veteránů. Upravuje přechod vozidla do registru veteránů a také uvolňuje podmínky pro to, aby nemusel splňovat současné přísné limity.

Poslanci schválili také další návrh hospodářského výboru, aby výrobci museli umísťovat na víčko od palivové nádrže nebo do jeho okolí údaje o pohonných hmotách nebo alternativním palivu, na které dané auto jezdí. Tyto údaje budou muset být také vyvěšeny v autosalonech a dalších prodejních místech v blízkosti nabízených vozidel.