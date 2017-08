Dán viněný ze záhadné smrti novinářky: náladový vynálezce, který inspiroval vesmírné profíky

KODAŇ/PRAHA Na druhém stupni základní školy nepatřil k obyčejným studentům. Už tehdy snil o tom, že jednoho dne bude oslavovaným vynálezcem. Ještě jako puberťák začal konstruovat rakety a představoval si, že jednoho dne bude průkopníkem ve vesmírném turismu. Mnozí Dánové vynálezce Petera Madsena obdivovali kvůli jeho schopnosti na poli technologií a designu. Nad ostatními věcmi vyčnívala především jeho vlastními silami vybudovaná ponorka.

Ačkoliv se živí především vývojem raketových technologií, vedlejším Dánovým koníčkem bylo budování ponorek, s nímž začal v roce 2002. Do svého posledního modelu UC3 Nautilus prý bral často návštěvníky. I díky tomu je po událostech posledních dní vynálezce znám po celém světě. Není to však díky technickým parametrům, ale kvůli jejímu záhadnému potopení, k němuž došlo téměř před dvěma týdny.

Na palubě s vynálezcem byla švédská novinářka Kim Wallová, která ve stejné době bez vysvětlení zmizela. Ačkoliv Madsen nejdřív tvrdil, že ženu vysadil na břehu, její tělo se v pondělí našlo na pláži jižně od Kodaně. Přiznal, že žena zemřela a on se raději těla zbavil. Obhajoba, že šlo o nehodu, může být nedostačující, neboť nalezené tělo postrádalo hlavu i všechny končetiny, jak informoval server Lidovky.cz. Ponorka skončila na dně moře a podle policistů ji záměrně obětoval sám Madsen.

Že svou loď záměrně potopil, aby skryl svůj údajný zločin, Madsenovy známé šokovalo. Jeho životopisec Thomas Djursing řekl americkému listu The New York Times (NYT), že když se dočetl o událostech posledních dní, cítil směsici „rozzlobení, zmatení a bezmoci“. Stalo se podle něj něco „absurdního a velmi ďábelského“.

„Peter je různorodá osobnost, ale určitě není zlý a nemyslím si, že by v něm byly známky čehokoliv násilného,“ řekl dánskému deníku BT Madsenův přítel z amatérské komunity stavitelů ponorek Jens Falkenberg. „Není to vrah. Nedokážu si představit, že by někoho zabil úmyslně, ale chápu, že se mohla stát nehoda. Ponorka je nebezpečné místo a chodí se po ní zvláštně. Mohla klidně zakopnout a zlomit si vaz,“ dodal Falkenberg pro dánský list.

Jako zabijáka nevidí Madsena ani jeho dlouholetá známá Deirdre Kingová. „Nautilem jsem se plavila a je tam mnoho míst, na kterých se můžete zranit,“ řekla deníku Ekstra Bladet.

V 15 letech obalamutil námořního inženýra

Madsen se narodil do rodiny čtyř synů ve vesničce na západě největšího dánského ostrova Zealandu. Svému životopisci se svěřil, že jeho otec, který za druhé světové války pomáhal nacistům stavět bunkry, měl násilné sklony.

Madsenovo dlouhodobé nadšení pro vědu bylo vždy doprovázeno také silnou důvěrou ve vlastní schopnosti. Madsen byl znám i tím, že jeho povaha je příliš bouřlivá na standardy dánské společnosti, která si ze všeho nejvíce váží slušnosti.

Když bylo Madsenovi patnáct let, vymyslel si, že je členem neexistující „dánské vesmírné agentury“. Chtěl tím přesvědčit lidi, aby brali vážně jeho touhy vybudovat skutečné vesmírné rakety. „Povedlo se mi třeba hovořit dvě hodiny s inženýrem z námořnictva o vysoce koncentrovaném peroxidu vodíku a zjistit od něj mnoho podrobností. Jen proto, že netušil, že mi je jen 15 let,“ svěřil se ve svém životopise, jehož autorem je spisovatel Djursing.

O přestávkách ve škole prý Madsen neustále obtěžoval své učitele fyziky a chemie otázkami o raketových kapalinách. Po škole trávil hodiny v knihovně čtením knih o letech vesmírem a přistání na měsíci.

‚Jednočlenná armáda‘

První start podomácku vyrobené rakety skončil nehodou. Přistála na pozemku blízkého strojařského závodu. Druhá zase skončila na zahradě sanatoria. Napotřetí se však snažení patnáctiletému Madsenovi povedlo. Raketa vyletěla asi do výše sta metrů. „Ve škole jsem se pořád díval na hodinky a odpočítával ‚T minus 4 hodiny‘, ‚T minus 3 hodiny‘, a tak dále,“ prozradil nadějný vynálezce.

I přes své nadšení a úspěchy Madsen nedokázal získat inženýrský titul. Přesto se stal lokální celebritou. Každý v okolí jej znal a obdivoval jeho ambice. Lidé si mysleli, že v budoucnu spojí síly s americkou vesmírnou agenturou NASA, nebo s britským miliardářem Richardem Bransonem, nejznámějším podporovatelem vesmírného turismu.

Přátelé a nadšenci pomohli Madsenovi založit v roce 2008 amatérskou společnost pro objevování vesmíru Copenhagen Suborbitals. Ač se mu podařil úspěšný test z platformy v Baltském moři v roce 2011, se známými a kolegy se rozkmotřil a v práci musel pokračovat sám.

„Inspirovali se jím i profesionální raketoví inženýři z celého světa. Nacházel totiž jednoduchá řešení složitých problémů,“ řekl podle NYT o Madsenovi jeho životopisec Djursing. Zároveň si však Madsen uměl inženýry i odcizit svou tendencí rychle se naštvat a soutěživostí. Podle Djursinga je „jednočlennou armádou“.