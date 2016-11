Samosprávám však má být odebrán podíl na dani z příjmu fyzických osob. Tím ztratíme vhled do podnikatelského prostředí. Omezí se nám tak informace k plánování dalšího rozvoje.

Ještě složitější to je s čerpáním dotací z programového období 2014-2020. Tzv. ITI projekty se stále nerozběhly. Z peněz na jejich kofinancování, uložených na účtech, přitom musíme platit poplatky bankám. Ptám se tedy: Nestálo by za to zamyslet se nad zvýšením příjmů obcí z daní, namísto nejistých dotací?

Jistota příjmů je pro rozvoj území zásadní. Peníze investujeme podle potřeb lidí. Spustili jsme tak třeba veřejné wi-fi, rozvíjíme chytrou plzeňskou kartu a nově si veřejnost může on-line vyřídit více služeb běžné agendy úřadů.