Daniel Craig se nejspíš vrátí jako James Bond. Ve hře je i návrat Adele

„Absolutně ne! Radši bych si podřezal žíly,“ odpověděl v roce 2015 Daniel Craig na otázku magazínu Time Out, jestli by si Jamese Bonda ještě zahrál. Rozhovor vznikal po dokončení bondovky Spectre (2015) a Craig ze všeho působil rozčarovaně. „Absolutně mě nezajímá, kdo bude dalším Bondem,“ řekl dále.



O to větším překvapením je informace, kterou přinesl britský internetový magazín The Mirror - podle důvěryhodného zdroje se Barbaře Brocolliové, producentce připravovaného filmu, podařilo herce uhnat. Zároveň mají ale spadeno i na zpěvačku Adele. „Craig s Adele jsou výherní tým, jasná volba a naprosté kasovní taháky. Chtělo to čas, ale pan Craig změnil názor a znovu se stane Bondem. Adele ještě jistá není, ale všechny náznaky jsou zatím pozitivní,“ řekl nejmenovaný zdroj blízký produkci filmu magazínu The Mirror. V pořadí dvacátý pátý příběh agenta 007 má tak znovu sázet na kombinaci osvědčenou již filmem Skyfall.

Na internetu se vášnivě spekulovalo o Bondově nástupci. Padala jména jako Idris Elba nebo Tom Hiddleston. Je teď ale pravděpodobné, že si fanoušci na nového Bonda počkají minimálně až do dvacátého šestého dílu v pořadí.