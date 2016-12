Dárky z lesa a půdy. Jak vyrobit jedlé dárky a krásně je zabalit?

Vystudovala oděvní návrhářství, pracovala jako hospodářka základní školy a občas si přivydělala jako stylistka či aranžérka výloh. Od roku 2005 se profesionálně věnuje dekor stylingu, čas od času také proměňuje interiéry. Její první kniha, Láska prochází kuchyní, vyhrálavmezinárodní soutěži Gourmand World Cookbook Awards cenu za nejlepší design kuchařské knihy na světě. V roce 2015 vydala druhou knihu, Láskominy, která se ve stejné soutěži umístila na prvním místě v kategorii Zábava. Dárky Denisy Bartošové jsou vždycky rychlé, levné, často z recyklovaných materiálů. „Nejvíc mě na mojí práci baví to vymýšlení, testování. Pro ženský vymýšlím prototypy, aby jim to pak šlo snadno podle jednoduchého návodu,“ říká Denisa, žena mnoha profesí. Je kuchařkou, interiérovou designérkou, dekor stylistkou, food stylistkou, spisovatelkou. Jedním slovem kreativec.



LN Už máte dárky na Vánoce?

Nemám, ale už je mám vybrané.

LN To mě překvapuje, vy dárky nevyrábíte?

Letos bude změna, protože je dost změn i v mém soukromém životě. Výzdobu už ale mám hotovou, tu jsem zvládla. Každý rok mám trochu jiné varianty, ale vždy musím mít světýlka, ty nakupuju ve velkém. Dělají se na baterky a s tím už se dá hodně pracovat.

LN Co jste vytvořila letos?

Letos jsem našla dětské brusle, které jsem si kdysi dávno schovala, že se třeba na něco budou jednou hodit. Nastříkala jsem je zlatým sprejem, dala jsem na ně světýlka a pověsila na dveře.

LN V předchozích letech jste ale dárky vyráběla, předpokládám.

Měli jsme dohodu s manželem a dětmi, že si navzájem budeme dárky vyrábět. Vzniklo to tak, že jsme od manželova syna jednou dostali dopis pro Ježíška a byly tam nějaké názvy hraček, které jsme vůbec neznali. Takže jsme je hrozně dlouho hledali, pak si představili, jak je budeme dlouze shánět, a řekli si dost.

Vyrobte vánoční dárky Krmítko karton

nůžky

provázek

arašídové máslo

semínka

slunečnice – větvička

Na karton nakreslete tvar srdce a vystřihněte. Do horních oblouků a do středu špičkou nůžek provrtejte tři dírky. Provlékněte provázek a zavažte, získáte tak poutko na zavěšení. Karton pak namažte silnější vrstvou másla, posypte slunečnicovými semínky, která dlaní přitisknete k podkladu. Do dírky ve středu srdce zastrčte větvičku jako bidýlko. Zadrátovaná lucerna větší drátěnka na nádobí

pětilitrová sklenice z čirého skla

stuha nebo ozdobný provázek

vánoční ozdoba, třeba s oblíbeným motivem obdarovaného (ptáček, sněhulák, auto, letadlo...)

Drátěnku rozmotejte a oběma rukama lehce roztáhněte. Navlékněte na sklenici a horní a spodní okraj podhrňte nebo ustřihněte. Kolem hrdla uvažte stuhu nebo provázek, pověste ozdobu a last minute dárek máte hotový! Utopenci de luxe 1 kg gothaje

6 čerstvých chili papriček

2 červené a 2 bílé středně velké cibule na osminky

12 dl vody

4 dl octa

4 lžíce třtinového cukru

2 lžíce soli

1 lžíce olivového oleje

pepř, nové koření, bobkový list

Gothaj nakrájejte na kolečka silná 1 cm a formičkou vykrájejte tvary prasátek. Pak vkládejte střídavě do 1,5litrové sklenice prasátka, cibuli, papričky a koření. Svařte vodu, ocet, cukr, sůl a olej, po vychladnutí vše zalijte nálevem. Zavřete a nechte 8–10 dní v chladu odležet.



LN Jaké dárky jste si například dávali?

Já jsem hodně dávala jedlé dárky, ale bylo dost těžké vytvořit je tajně. Vždycky jsem mlžila, že je to na nějaké focení. Manžel zase dělal své velkoprojekty, málokdy dokázal vytvořit malou věc. Třeba udělal vánoční stromek z březových větví. Podobný jsem mu kdysi ukazovala, ale ten na tom obrázku byl šikovný, protože měl uprostřed závitovou tyč a dal se složit, manžel ho ale skládací neudělal.

LN Vaše první knížka, Láska prochází kuchyní, je plná jedlých dárků. Po jejím vydání vás začali titulovat jako kuchařku, vy se prý ale tak necítíte.

Je to jen jedna z mnoha mých disciplín. Pro mě je to hlavně kreativní záležitost. Když vymýšlím nový recept na jedlý dárek, tak nejdřív především řeším, jak by se to mělo zabalit.

LN Ale jsou to vaše recepty?

Ano, to jsou. Pro mě je ale kuchař Roman Vaněk, Zdeněk Pohlreich. Kdyby ti mě viděli vařit, tak omdlí.

LN Do čeho tedy dárky balíte?

Do sklenic, různých krabiček, třeba kulaté krabičky od sýra polepené ozdobným papírem vypadají moc pěkně. Hodně recykluji. Také jsou dobré papírové obálky na cédéčka, do nich jsem dávala sýrové sušenky.

LN Představuji si, že máte dům plný věcí, které by se vám jednou na něco mohly hodit...

To zas ne, ale třeba světýlek byste u mě našla hodně. Dávám si je do skleněných nádob, můžete tam dát i skleněné ozdoby, které se třeba bojíte dát na stromeček. Já mám doma dva zběsilé psy, kteří se po stromku vždycky snaží šplhat. Krásné dekorace jsou také z formiček na cukroví, na stromku to vypadá moc pěkně. Mám opravdu velkou zásobu šišek. Z nich se dá udělat celá vánoční výzdoba. Nedávno jsem také vytáhla dvě staré skleněné lampy, které jsem měla dva roky schované, a udělala z nich závěsné vázy na voděnky. Kvůli psům nemůžu mít doma kytky na zemi a tohle je ideální řešení.

LN Šišky musíte mít asi hodně ráda, když je nosíte i jako náušnice.

Tvar šišky je podle mě geniální. Náušnice, které mám teď na sobě, vyráběl můj manžel a jsou z našeho modřínu ze zahrady. Ano, můžete jít do designového obchodu a za pět tisíc si pořídit výzdobu na svátky. Šišky natřené na bílo třeba na zeleném stromku ale vypadají také moc dobře.

LN Když už jsme u těch barev, co říkáte na trendy, že jeden rok máme mít vše zlaté, pak zase červené?

Limitovat se trendy nemá smysl. Ano, každý rok mi někdo volá, že se mnou chce udělat rozhovor na toto téma. Buď se budeme řídit výrobci z veletrhu ve Frankfurtu, anebo lidmi, kteří se designem zabývají. Takže vám můžu říct, jaký letos budu mít stromeček já.

LN Jaký?

To je pěkná historka. Letos v srpnu jsem měla zakázku a potřebovala koupit vánoční stromeček. Běžně na focení i pro sebe domů kupuji stromečky od svého kamaráda, který má plantáž a na ní překrásné stříbrné smrky. Takže jsem byla v klidu a nechala shánění stromku na poslední chvíli. Dva dny před focením jsem mu napsala, že potřebuju stromek, ovšem přišla odpověď: Jsem na cestě do Francie! A tak se rozjel kolotoč. Nakonec jsem přes jiného kamaráda našla překrásnou jedličku v květináči, takovou jinou. Když přijel majitel a já mu ukázala kterou, šel do kolen. Ukázalo se, že je to velmi jedinečná odrůda, kříženec. V Kanadě se sebere pyl z jedle Fraserovy, letadlem se převáží k nám a opyluje se s ním jedle korejská. Na světě je prý jen asi sto kousků. No to sem prostě celá já – bezpečně si dokážu vybrat ten nejdražší kousek!

LN Prodal vám ji?

Ano. Po focení mi jedlička zůstala doma. Trápit v teple domu ji nebudu, nechci jí ubližovat. Postavila jsem si ji před francouzské dveře z kuchyně na terasu, abych na ni viděla od stolu. Květináč jsem jí obalila bublinkovou fólií, alobalem a nakonec potravinovou fólií. Mám tedy pěkný stříbrný květináč a jedličce je teplo na kořeny. Zatím na ní mám pouze zelená světélka a před Štědrým dnem se nechám unést další inspirací. Zvažuju, že když je stromek venku, že na něj dám jedlé ozdoby pro ptáčky.

LN Když píšete knihu, kolikrát recept nebo postup vyzkoušíte, než jste spokojená?

U těch složitějších vícekrát. Mám pár receptů, které se do knihy nedostaly, protože se mi jednou povedly, ale pak už ne. V první knížce jsem chtěla mít taková novoroční prasátka z listového těsta plněná sýrem, ale pořád praskala. Tak tam nakonec nejsou.

LN V knize jsem se také dočetla, že jste měla nějaké trable s želatinovými bonbony pro děti.

Těch jsem se nechtěla vzdát! Ale špatně reagovala želatina a cukr, vždycky semi bonbony začaly rozpouštět. Pak mi jedna kamarádka poradila zkusit místo želatiny agar, což je mořská řasa. Ve výsledku jsou tak bonbony i zdravější.

LN Na jaké své dárky máte hodně pozitivní ohlasy?

Z druhé knihy jsou oblíbená krmítka pro ptáky a utopenci de luxe (návody na výrobu naleznete na této stránce – pozn. red.). Z první knihy pak byla úspěšná kapitola Zvířátka, kde je krmení pro ptáky, paštika pro kočky a sušenky pro psy.

LN Vyhrála jste mezinárodní kuchařskou soutěž Gourmand World Cookbook Awards, a to dokonce dvakrát – v roce 2014 a 2016. S první knihou v kategorii Design, s druhou v kategorii Zábava. Pro obě ceny jste si jela do Číny. Jaké to bylo?

Je to jediná mezinárodní soutěž kuchařských knih. Poprvé, když jsem tam jela, jsem to moc neřešila. Nevěřila jsem, že bych vyhrála. Chtěla jsem si hlavně užít Čínu, konečně nějaký pracovní výlet, který stojí za to. Když jsem tam jela letos na jaře, už jsem se zúčastnila i akcí, které tam pro nominované pořádají jako výlety, přednášky, setkání s ostatními autory. Mnohem víc jsem to prožívala. Říkala jsem si, že když vyhraju, bude to potvrzení, že jsem skutečně dobrá.

LN Co dostane vítěz?

Jen papír, že vyhrál.

LN Žádný další benefit už tam není? Když jsem psala například o mezinárodní soutěži marmelád, kterou vyhrály už dvě Češky, jejich vítězné marmelády se začaly prodávat v Londýně.

Tady nic takového není. Já hodně stojím o překlad svých knih do angličtiny. Ale zatím se to nedaří. Myslím si ale, že když jsou knihy uznané světem, mají potenciál uspět. Navíc moje knížky jsou na český trh drahé, což dělají fotky v nich, ale profesionálního fotografa se vzdát nechci.

LN Máte v hlavě nápad na další knihu?

Mám, teď ale hlavně vymýšlím, jak knihu zlevnit, aby si ji mohlo koupit víc ženských. Mám nápad, že by se kniha rozdělila na čtyři části podle ročních období. Byly by to čtyři díly, které by dohromady tvořily pěkný set a daly by se kupovat postupně. Nově bych tam ráda dostala téma zahrada. Zahrada je pro mě největší odpočinek.

LN Vaše dárky jsou levné, rychlé, jak říkáte, často recyklujete. Je to záměr?

Ano, nikdy jsem neměla velké peníze, také nejsem zastáncem toho, být v kuchyni celý den, ani neholduji složitým návodům. Recyklace s tím jde ruku v ruce. Předloni jsem byla poprvé v životě na mezinárodním veletrhu Ambiente ve Frankfurtu, který představuje trendy v oblasti stolování, kuchyně, věcí v domácnosti a dárkových předmětů. První den jsem si šla sednout mezi haly do parku, abych to rozdýchala. Taková světová nadprodukce a já si říkala: K čemu to je? Jen zahlcená planeta.