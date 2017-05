David ani Michal Rath prý neznají výši dědictví, o které se přou u soudu

Lékař David Rath má podle závěti zdědit veškerý majetek svého otce Ratmíra. O sedm let starší Michal však závěť zpochybňuje: otec mu prý nikdy nenaznačil, že by jej chtěl vydědit. „Je otázka, zda otec závěť vůbec napsal. A pokud ano, tak ji sepsal v krajní nouzi, protože měl infarkt,“ uvedl před jednáním.



Bývalý hejtman s tím nesouhlasí - bratr se podle něj k otci nechoval dobře a měl by si sáhnout do svědomí. „Hádky v rodinách nejsou nic příjemného ani hezkého, ale k životu to prostě patří. Můj otec tu závěť napsal, rozhodl se tak, mně to oznámil, a to je všechno, co k tomu můžu říci. Já jsem u toho nebyl,“ řekl. „Bratr si to měl vyřídit s otcem a mě do toho nezatahovat,“ dodal.

Michal Rath se v pátek důrazně ohradil proti tvrzení, že se s otcem v posledních letech nestýkal. Navrhl soudkyni, aby k prokázání opaku vyslechla nejen jeho, ale i jeho manželku a děti. Chce také, aby ručně psanou závěť posoudil písmoznalec.

Zdravotní sestra jako svědek

Soudkyně v pátek dlouze vyslýchala zdravotní sestru, která závěť Ratmíra Ratha podepsala jako svědkyně. Muž ji podle data na dokumentu sepsal v srpnu 2014, tedy dva měsíce před smrtí, když se mu při příchodu do jeho lékařské ordinace udělalo špatně. „Do nemocnice mi nechtěl, protože byl trochu tvrdohlavý. Volala jsem Evě (Rathové), pak jsme se spojili s Davidem Rathem a ten mu domluvil. Než přijela sanitka, pan profesor mě poprosil, jestli můžu být svědek u závěti, že to chce napsat,“ popsala mladá žena. S Rathovou manželkou Evou se prý rovněž znala z ordinace, kde za ni několikrát pracovně zaskakoval i David Rath.



Kopii závěti sestra zaslala Davidu Rathovi mailem, originál testamentu má teď v úschově soud. Na novinářský dotaz, co říkal otci do telefonu, David Rath odpověděl, že jen to, aby jel do nemocnice.

K poznámce bratra o zahraničních účtech v daňových rájích exhejtman řekl, že jeho otec pracoval v zahraničí, a proto si tam vydělané peníze ukládal.

Součástí dědictví po Ratmírovi by mělo být i osm milionů korun, které policie zabavila při domovní prohlídce u Davida Ratha, když ho v roce 2012 zadržela kvůli údajné korupci. Muž tehdy uvedl, že peníze jsou otcovými úspory. Michal Rath se v souvislosti s bratrovým trestním stíháním snažil v dědickém řízení prosadit, aby David po otci nemohl zdědit vůbec nic, a to proto, že údajnou trestnou činností poškodil celou společnost, a tedy i svého otce.

Soud ohledně platnosti závěti bude pokračovat v srpnu.