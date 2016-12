Debbie Reynoldsová a Carrie Fisherová budou pohřbeny společně

Obě ženy budou pochovány na hřbitově Forest Lawn-Hollywood Hills, který je místem posledního odpočinku řady celebrit včetně Lucille Ballové, Dicka Van Pattena, Liberace, Davida Carradina či Bette Davisové. Termín pohřbu, který bude soukromý, zatím nebyl stanoven, dodal Fisher.



Carrie Fisherová, která se nejvíce proslavila jako princezna Leia z filmové ságy Star Wars, zemřela v úterý ve věku 60 let, čtyři dny po srdeční příhodě, kterou utrpěla během letu z Anglie. Debbie Reynoldsová, jejíž slávu odstartoval muzikál Zpívání v dešti, v němž hrála v 19 letech, zemřela jen den po své dceři ve věku 84 let.

Carrie a Todd Fisherovi byli potomky Reynoldsové a zesnulého zpěváka Eddieho Fishera. Jeho manželství s Reynoldsovou ale skončilo skandálem v roce 1959 poté, co si Fisher začal aférku s herečkou Elizabeth Taylorovou.

V rozhovoru pro televizi ABC Todd Fisher popsal poslední hodiny života své matky. Uvedl přitom, že „nezemřela kvůli zlomenému srdci, ale spíš odešla, aby mohla být s Carrie“.

„Nebylo to tak, že by byla k neutišení,“ řekl Fisher. „Jen prostě řekla, že už Carrie neuvidí. A dodala, jak moc mou sestru miluje a že si opravdu moc přeje být s ní. O patnáct minut později upadla do bezvědomí a během půl hodiny zemřela,“ dodal.