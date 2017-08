Dědek: Z laskavého mecenáše jsem se změnil v dalšího Babiše

PRAHA „Ve volbách chceme získat 20 procent hlasů," hlásí směle podnikatel Dalibor Dědek v rozhovoru pro LN. Zakladatel Jablotronu se stal volebním lídrem Starostů a nezávislých v Ústeckém kraji.

Průzkumy zatím přisuzují hnutí STAN jedno až dvě procenta. Dědek je však optimistou, do kampaně chce přinést i humor. Do příprav zapojil i kolegy. „Přicházejí hesla typu ,S Dědkem do urny‘ a tak.“ Sám již pocítil, jak vyhrocená kampaň jej asi čeká. „Dozvěděl jsem se už, že jsem byl estébák. Rázem jsem přestal být skromným a laskavým mecenášem a stal jsem se dalším Babišem,“ uvedl Dědek.

Hledí i k prezidentským volbám. Podpořil Jiřího Drahoše a Miloše Zemana přirovnal ke Švejkovi.

LN: V byznysu jste Jablotron dokázal z malé firmy vytáhnout až na vrchol. Jsou pro vás Starostové a nezávislí (STAN) podobným projektem – zatím malým hnutím, které má potenciál růst?

Říkáte to úplně přesně. Ve STAN totiž cítím podobné prostředí jako ve firmě. V hnutí jsou lidé, kteří v životě něco reálného zkusili. Řídit obec nebo město je hodně podobné řízení firmy. Obcházel jsem různé politické strany a uskupení, se Starosty jsem si ale rozuměl nejvíce. Sedli jsme si lidsky.

LN: S kým jste ještě jednal, když jste zvažoval vstup do politiky?

Bylo to hodně široké spektrum. Překvapilo mě, že většina uskupení, u nichž jsem si myslel, jak budou pružná a dynamická, se odkazovala na rigidní stranickou strukturu. O všem u nich musí rozhodovat minimálně sjezd. Slyšel jsem také hlášky o tom, že kdo se nenarodil s jejich ideologií v krvi, nemá do nich vůbec vstupovat.

Přitom se mě ale snad před každými volbami snažily oslovit skoro všechny politické strany. Ty ale nechtěly nic jiného než „Dědkovu mordu do billboardu“. To nebyl můj cíl. Nechtěl jsem jim dělat jen naleštěnou tvář, která o pár bodů zvedne preference. Pokud do toho mám jít, chci přiložit ruku k dílu.