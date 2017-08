'Dejte mi čas truchlit.' Na podezřelém videu se ukázala vdova po čínském disidentovi

PEKING Vdova po čínském disidentovi Liou Sia-povi poprvé od smrti svého manžela promluvila na videu, který na YouTube zveřejnil neznámý autor. Lidskoprávní organizace a veřejnost vyjadřují obavy, že video nenatočila ze svobodné vůle a čínská vláda ji drží v zajetí.

Liou Siao-po byl první laureát Nobelovy ceny od dob nacistického Německa, který zemřel v zajetí své země. I přes pokročilé stádium rakoviny ho čínská vláda nepropustila do zahraničí, kde mu lékařskou péči nabízeli přední specialisté.



Peking básnířku a umělkyni držel v domácím vězení již od roku 2010, tedy od doby, kdy její manžel za svou činnost získal Nobelovu cenu míru. Liou byl vůdčí osobou protestů na Náměstí nebeského klidu v roce 1989 a v roce 2008 sepsal reformní prohlášení Charta 08, která se požadovala větší svobodu v Číně. Krátce poté byl zatčen.

Pozornost se po jeho smrti stočila zejména k jeho manželku, Liou Sia. Známí rodiny opakovaně řekli médiím, že se s ní od urychleného pohřbu jejího manžela nedokázali spojit - a to ani poté, co se na neznámém youtoubovém kanálu „goudan li“ objevilo video, kde prosí o čas truchlit, informoval server The Guardian.

Youtubový kanál „goudan li“ vznikl začátkem června 2017, týden předtím, než Sia-po zemřel. Kromě vzkazu jsou na něm videa naznačující zločiny, kterých se měl dopustit Kuo Wen-kuej, pekingský realitní magnát, který v dubnu hrozil čínské vládě tím, že vypustí údajně „výbušné“ informace o korupci v nejvyšších patrech tamní politické scény. Wen-kuej je momentálně v dobrovolném exilu v New Yorku, jelikož se údajně bojí možné perzekuce čínskou vládou.

Na videu Liou Sia sedí na gauči v neznámém bytě či domě, kouří, a na stole má kromě konvice s čajem i jediný domovní klíč.



Čínské úřady řekly diplomatům, kteří chtěli znát místo současného pobytu básnířky, malířky a dlouholeté kritičky režimu, že chce truchlit v klidu a o samotě.

„Jsem venku a zotavuji se, všichni mi prosím dejte čas truchlit, čas, aby se mi uzdravilo srdce a jednou jsem vám mohla čelit zdravá,“ řekla ve videu. Není zřejmé, co myslela tím, že je „venku“. Také ve videu řekla, že se nachází v provincii mimo Peking.

Jelikož s médii ani přáteli nekomunikuje a k situaci prozatím mlčí i úřady, agentura Reuters údajně nebyla schopna verifikovat, jestli vyjádření podala svobodně.

„Je jasné, že jí to natočit donutily úřady,“ řekl jeden z jejích přátel agentuře AFP.

Týden před zveřejněním videa lidskoprávní organizace Amnesty International opět volala po její svobodě. Čínské úřady po pohřbu Liou Siao-poa oznámily, že je jeho manželka volná. Západní novináři ale informovali o tom, že chtěla dlouhodobě opustit Čínu a nemohla tak udělat kvůli domácímu vězení, ve kterém byla držena od roku 2010.

#China: It's been a month since the death of Nobel Peace laureate Liu Xiaobo. His wife is still missing #FreeLiuXia https://t.co/UY7NCbFxdu pic.twitter.com/TvDRSReb35