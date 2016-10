Brokolicová polévka s ořechy a kozím sýrem

1 velká brokolice



6 malých koleček kozího sýru



1 velká hrst pekanových ořechů (nebo jiných, podle chuti)



olivový olej



mořská sůl



čerstvě namletý černý pepř



Postup: Ve velkém hrnci dáme vařit osolenou vodu. Okrájíme brokolici na jednotlivé růžičky a vaříme ve vodě 3–4 minuty. Největší kousek musí jít snadno rozkrojit, ale přitom klást lehký odpor. Rychle scedíme, ale vodu uschováme pro další použití.

Brokolici vložíme do stolního mixéru a zalijeme brokolicovým vývarem přibližně do poloviny. Zvlášť u polévky je důležité rychlé, důkladné a konzistentní mixování. Perfektního výsledku dosáhnete například s mixérem. Polévku mixujeme do hladka, dochutíme solí, pepřem a olivovým olejem. Dál nevaříme.

Do talířů rozdělíme kozí sýr a ořechy a každý zalijeme štědrou naběračkou polévky. Dozdobíme olivovým olejem a případně pepřem.

Recept připravil kuchař Marek Pavala pro KitchenAid.