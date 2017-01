Dekret o uzavření hranic nemíří na muslimy, s náboženstvím to nesouvisí, tvrdí Trump

„Aby bylo jasno, nejedná se o zákaz namířený na muslimy, jak o tom mylně informují média. S náboženstvím to nemá nic společného, jedná se o terorismus a o bezpečnost naší země,“ stojí v prohlášení.



Prezident také sdělil, že sedm zemí, jichž se výnos týká - Irák, Írán, Libye, Somálsko, Súdán, Sýrie a Jemen - bylo na seznamu, který používala i administrativa jeho předchůdce Baracka Obamy. Trump uvedl, že osoby, jež se v minulých pěti letech vydaly do těchto zemí, ztratily právo na návrat do USA bez víza.

Dále na svou obranu uvedl, že Obamova administrativa pozastavila v roce 2011 vydávání víz pro irácké uprchlíky na šest měsíců. „Ve světě je více než 40 zemí, v nichž většinu obyvatelstva tvoří muslimové, a jich se tento dekret netýká. Amerika byla vždy zemí svobody a vlastí odvážných lidí. My zachováme svobodu a bezpečnost, jak média vědí, ale jak to odmítají říkat,“ sdělil Trump.

Připomenul také, že se počítá s tím, že po devadesátidenním přerušení a zavedení nových kontrolních mechanismů úřady začnou víza znovu vydávat.

Trump v pátek pozastavil na 120 dní program pro přijímání uprchlíků a až do odvolání zakázal vstup do USA migrantům ze Sýrie. Trumpův příkaz dále na 90 dnů zakazuje vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. Omezení se má uvolnit až po zpřísnění prověrek a přezkoumání mechanismu přijímání migrantů.



Proti Trumpovu rozhodnutí se konaly protesty v sobotu i v neděli na letištích, před Bílým domem i před Trumpovým mrakodrapem v New Yorku.