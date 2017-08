‚Děkuju svým andělům strážným‘ Kruliš se po nehodě v BMW i8 vrací do práce

PRAHA Zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš po vážné nehodě z konce května nastoupil zpět do práce. Z nehody policejního auta, ve kterém cestoval a při které utrpěl zlomeninu dvou obratlů, vyvázl bez následku.

Kruliš to ve středu řekl novinářům po tiskové konferenci Ivany Zemanové k opětovné kandidatuře Zemana na prezidenta, na kterou ji doprovázel. Odmítl, že by policejní automobil řídil, jak se spekulovalo.



Kruliš řekl, že do práce nastoupil v úterý. Poznamenal, že po vážném zranění nemá následky. „Můj pan chirurg, když jsem se s ním bavil, tak říkal, že takhle rychle se z toho dostat bez jakýchkoli následků je tak jeden z tisíce. Takže děkuju svým andělům strážným a vážím si toho, že to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ řekl a dodal, že se musí pouze ráno po probuzení protahovat.



Kruliš koncem května doprovázel prezidenta Miloše Zemana na cestě po Jihomoravském kraji. Policie údajně nabídla prezidentovu doprovodu ukázku policejní techniky. Hybridní vůz za čtyři miliony korun, který měla policie půjčený, sjel do potoka v brněnských Chrlicích poté, co řidič kvůli mozkové příhodě nezvládl řízení. Po nehodě se objevily spekulace, že za volantem seděl Kruliš. Policie a záchranáři to odmítli.

„Jsou to spekulace. Myslím si a hasiči to asi potvrzují, že v autě, které se otvírá dveřmi nahoru, a v autě, které má velký středový tunel, já se zlomenými obratli a řidič, který utrpěl cévní mozkovou příhodu, tam si, myslím, o tom dnes není pochyb, když je stále v nemocnici a v léčení, tak jsme si jen těžko mohli přelézat,“ podotkl. Spekulace označil za hyenismus od novinářů.

Podle závěrů policejního prezidia přítomností civilní osoby v policejním BMW nebyly porušeny právní předpisy. Kruliš před nehodou s policií zajišťoval bezpečnost návštěvy Zemana v Jihomoravském kraji a při prezentaci policejní techniky podle prezidia projevil zájem o praktickou ukázku vozu.