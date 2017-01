Dělali jsme svoji práci, 30 mužů s HIV jsme museli nahlásit, brání se hygienici

O VIRU HIV Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střev ě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší.



ě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká . Bez léčby nemocní do několika let umírají.



. Bez léčby nemocní do několika let umírají. Díky moderní léčbě pacienti mohou žít výrazně déle.

Lékaři ale zdůrazňují, že i když moderní terapie má méně vedlejších účinků, přesto je nepříjemná a nemoc nevyléčí. zdroj: ČTK