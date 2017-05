Delikátní dort ze špaldové mouky s jahodami a bazalkovou mátou

Angličané tento čas řeší jak jinak než “po Anglicku” a upečou si velmi jednoduchý dort, spíše tedy dva, slepí si je marmeládou a smetanovým krémem a ozdobí právě zralými jahodami. Hodí se totiž k jejich oblíbenému čaji anebo na nějaké zahradní párty. Tentokrát si lze ale s takovým dortem trochu pohrát, použít trochu výživnější suroviny a výsledek bude opravdu stát za to, chuťově i s pocitem uspokojení.

Špalda se veze na vysoké vlně obliby

Na dortový korpus místo běžné hladké mouky zvolte světlou špaldovou mouku. Ráda s ní peču, protože je to skvělá alternativa místo pšeničné mouky. Špalda je obilovina, která má tvrdší slupku. Byla kultivována tisíce let předtím, než se dostala do Evropy a Severní Ameriky. Je podobná spíše celozrnné pšeničné mouce a i když obsahuje lepek, je její velmi oblíbenou náhradou. Má lehce oříškový tón a nasládlou chuť. Špalda je celkově lépe stravitelná a lépe rozpustná ve vodě, má o trochu méně kalorií a více proteinů. Její tvrdší slupka při mletí pomáhá ochránit zrna uvnitř, a tím zachová více výživných látek a i více chutí.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.

Současně chrání slupka proti napadení škůdci, tudíž se se jednodušeji pěstuje bez použití pesticidů. Nejen pro tyto benefity budí v posledních letech zaslouženou pozornost neboť je vhodným doplněním a zpestřením jídelníčku. Špaldová mouka existuje ve dvou variantách, světlá a celozrnná. Světlou lze použít stejně jako mouku hladkou pšeničnou, jen je zapotřebí použít méně tekutiny, je to kvůli její snazší rozpustnosti ve vodě. V tomto případě jsem použila světlou špaldovou mouku, která dodá korpusu příjemnou oříškovou chuť i v kombinaci s mandlovou moučkou.



Uberte cukr a nahraďte ho medem

Stále hledáme alternativní slazení při pečení moučníků. Hnědý třtinový cukr je nepochybně zdravější verzí než cukr bílý, rafinovaný. Ráda používám jen mírně tmavý a velmi jemný třtinový cukr. Část cukru lze nahradit i medem, dodá moučníkům jinou chuť, a med jsem použila i v tomto receptu.

A podobně je to i s náplní. Pro lepší efekt i chuť jsem do šlehané smetany místo cukr přidala jahodový džem. Hodí se k jahodám a navíc úplně neslazený krém by nebylo to pravé. Džem vám také vytvoří krásně mramorový efekt, takže závěrečné šlehání smetany ponechte raději jen na vmíchání jahodového džemu pomocí lžíce.

Máta nebo bazalka k jahodám?

Pokud váháte jestli se k jahodám více hodí čerstvá bazalka pravá anebo máta, už nemusíte řešit toto dilema. Můžete mít bojí a v jedné bylince - to je bazalková máta! Zní to sice trochu bizarně, ale nenechte se mýlit. Jednoduše nová odrůda máty je na světě a tak, až ji někde v zahradnictví uvidíte, neváhejte, kupujte ať se stane součástí vaší bylinkové zahrádky. Je výborná.

A tak si tento pravý anglický dort pěkně užijte a nemějte výčitky, že není celý ozdobený krémem. Správná Angličanka na tohle nemá chuť a někdy ani čas, jednoduše placky korpusu namaže krémem a slepí a je hotovo!

Mandlový dort ze špaldové mouky s jahodami

Na 2 korpusy:

250 g změklého másla



115 g mandlové moučky



225 g světlé špaldové mouky



2 lžičky prášku do pečiva



4 vejce velikosti M



130 g medu



130 g světlého jemného třtinového cukru



kůra z 1 citrónu



trochu másla a mouky na vymazání dortových forem



Na náplň:

300 ml smetany ke šlehání



3 lžíce tekutého medu



3 lžíce jahodového džemu



400 g čerstvých jahod



bazalková máta na ozdobu



2 stejně velké dortové formy na vymazání o velikosti 20 cm



Nejdříve si rozehřejeme troubu na 180° C. Vyndáme si máslo z ledničky, aby nám změklo při pokojové teplotě. Začneme tím, že si vymažeme máslem 2 dortové formy (nejlépe s odnímatelným dnem) a vysypeme je hladkou moukou.

Do mixerové mísy si odměříme špaldovou mouku, přidáme mandlovou moučku (nebo si na jemno rozsekáme mandle) a prášek do pečiva a vše pomalu metlou promícháme. Začneme postupně přidávat všechny ostatní suroviny, tedy vejce, med, cukr, citrónovou kůru a velmi změklé máslo, ne však tekuté. Začneme šlehat, avšak jen tak dlouho, dokud se vše nespojí v jemné těsto. Je nutné těsto sledovat a dát pozor, aby směs nebyla přešlehaná, tedy aby byla stále nadýchaná. Těsto rozdělíme na dvě části a rozprostřeme je připravených forem a povrch uhladíme stěrkou nebo paletovým nožem. Těsto ve formách odvážíme, aby byly oba korpusy stejné. Dáme do trouby a pečeme asi 30 minut, dokud nebudou korpusy upečené do zlatova a krásně nadýchané. Vyzkoušíme špejlí, pokud bude suchá, jsou korpusy hotové. Necháme je ještě 5 minut usadit, teprve poté je přeneseme a opatrně uvolníme spony a vyndáme z forem a přendáme na mřížku a necháme vychladnout.

Zatím si připravíme jahody a smetanový krém. Jahody omyjeme, odstopkujeme a rozkrájíme diagonálně pokud jsou velké a dáme stranou. Mixérem ušleháme smetanu do měkkých špiček a poté přidáme tekutý med a jen lehce chvilku ještě našleháme. Nyní odebereme šlehací metlu a opatrně lžící vpracujeme jahodový džem do šlehačky a vytvoříme mramorový efekt.

Oba vychladlé korpusy nožem opatrně oddělíme od spodní části dortové formy a jeden přendáme na dortový stojan nebo plochý talíř. Nyní namažeme první korpus smetanovým krémem, opatrně navrch dáme druhý korpus, který také namažeme krémem, který můžeme buď uhladit anebo nechat jen jemně rozprostřeme. Na krém naaranžujeme jahody a ozdobíme bazalkovou mátou. Uchováváme v ledničce.