Vystihl tak jeden z důvodů, proč se do Bílého domu dostal republikán Donald Trump a zcela tak rozmetal Demokratickou stranu a její výhled do budoucna, přestože o krizi se mluvilo především v souvislosti s republikány. Ti ale ovládli jak Senát, tak Sněmovnu reprezentantů a kontrolovat zřejmě budou i Nejvyšší soud.



Demokraté se tak po dvou volebních obdobích dostali do opozice. Jak ale poznamenává dopisovatel BBC Nick Bryant, pro stranu je vždy těžké získat Bílý dům třikrát po sobě – demokratům se to nepovedlo od 40. let a ve chvíli, kdy Hillary Clintonová nenabízela nic nového, dal se pád očekávat. „Mnoho voličů bylo Clintonovými znuděno,“ píše Bryant.

Následoval triumf Trumpa, proti jehož úspěchu teď mnozí Američané protestují, a výzvy, aby se mu v dalších prezidentských volbách postavila současná první dáma Michelle Obamová, která ale o funkci nemá zájem.

Hledá se osobnost

Nejviditelnějším problémem Demokratické strany – stejně jako v případě republikánů – je chybějící silná osobnost v jejím čele. Téměř sedmdesátiletá Hillary Clintonová už není na pořadu dne, v podobné situaci je i vermontský senátor a její bývalý sok v primárkách Bernie Sanders a odcházející viceprezident Joe Biden. Předpokládaný viceprezident Tim Kaine zase nebyl v kampani skoro vidět.



Straně navíc jen dočasně předsedá Donna Brazileová, bývalá komentátorka televize CNN, která údajně nejméně dvakrát předem informovala štáb Clintonové o možných otázkách, které padnou v předvolebních debatách. Nový šéf bude zvolen příští rok v březnu. Ve hře je i bývalý předseda Howard Dean. „Demokraté se potřebují zorganizovat a zaměřit na mladé. Budu znovu kandidovat,“ napsal na twitteru.



Postavit stranu znovu na nohy mají především senátorka za Massachusetts Elizabeth Warrenová, senátor za Ohio Sherrod Brown, znovuzvolený newyorský senátor a lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer nebo šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová. Jsou mezi nimi ale značné názorové rozdíly. Podle BBC by stranu do příštích prezidentských voleb mohl vést energický guvernér státu New York Andrew Cuomo.

Ztráta kontaktu s „dělníky“

Problémem je také štěpení partaje na liberální, pokrokové až populistické (Sanders) a umírněné křídlo (Clintonová). Podle tvůrkyně demokratické strategie a komentátorky CNN Hilary Rosenové by liberál Bernie Sanders býval mohl získat voliče, které Clintonová nedokázala mobilizovat, platilo by to ale i naopak. Demokraté se nyní musí zaměřit na získání těch, které nepřesvědčili, a to mladých lidí, Hispánců a paradoxně Afroameričanů, kteří do Bílého domu vynesli Baracka Obamu hned dvakrát po sobě. Pokračování jeho politiky v podobě mandátu Clintonové už ale nepodpořili. Téměř polovina žen také volila Trumpa, a to přes jeho sexuální skandály. Apel na ně tedy také příliš nezafungoval.



„Nemohli jsme vyhrát klání, když jsme neměli dostatek bělošských voličů, kteří by zaplnili mezeru po těch, co volili Obamu,“ sdělil stanici CNN bývalý poradce dosluhujícího prezidenta Bill Burton, který krizi v Demokratické straně předvídal už před dvěma lety. Hlavně ale demokraté ztratili kontakt s dělnickou třídou v industriálních státech jako Pensylvánie a Wisconsin, kde Clintonová prohrála. Je paradoxní, že zrovna tyto státy hlasovaly pro miliardáře, který se jim životním stylem v ničem nepodobá. Podle CNN to navíc zatím vypadá na druhou nejnižší účast v prezidentských volbách za posledních 20 let – k urnám přišlo 55,4 procenta voličů. Méně už jich bylo jen v roce 1996.



Všechno zlé...

S demokraty to ale není tak špatné, jak to vypadá. Koneckonců, Hillary Clintonová získala podle CNN ve volbách o téměř 631 tisíc více hlasů než Donald Trump, který tak volby vyhrál jen díky kritizovanému systému volitelů.



Porážka navíc může do Demokratické strany vnést nový impuls a chuť ke změnám, protože bez toho se její návrat na výsluní neobejde. Se stále zmenšujícími se rozdíly mezi oběma hlavními stranami se také může snažit odlišit a tím si získat nové příznivce.

Přes politickou krizi, kterou volby přinesly, totiž nezávislí kandidáti opět propadli, a vzestup jiných stran v bipolárním politickém systému se tedy očekávat nedá. Demokraté tak kromě republikánů nemají konkurenci.

Nahrává jim i to, že si stále drží oblasti, ve kterých tradičně vítězí, tedy západní i východní pobřeží USA včetně velkých měst. Těsné výsledky v tzv. swing states navíc dokazují, že žádnou drtivou porážku demokraté neutrpěli, a i vzhledem k těmto číslům je střídání u moci – jeden ze znaků demokracie – více než pravděpodobné.