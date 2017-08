Demolice domu na Václavském náměstí skončila. Suť se bude odvážet několik týdnů

PRAHA Z rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice zmizel dům, na jehož místě má v budoucnu vyrůst nová budova. Sdělila to Alexandra Drozdová z agentury Best Communications, která zastupuje majitele zbouraného objektu, společnost Flow East. V dalších týdnech budou dělníci odklízet suť. Investor již zažádal o stavební povolení, stavba kancelářského objektu by měla začít v příštím roce. Proti demolici domu se v minulosti se postavila část veřejnosti i odborníků.

Vyklízení staveniště a odvoz suti budou pokračovat po několik následujících týdnů. Zároveň běží stavební řízení pro stavbu nového domu, ve kterém budou kancelářské prostory. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít v příštím roce a dokončena má být v horizontu dvou let. Celkové náklady na projekt včetně demolice přesahují dvě miliardy korun. Flow East nyní zpracovává dokumentaci pro výběrové řízení na hlavního dodavatele stavby.



Dům firma vlastnila od roku 1994. Plán jeho demolice v minulosti vyvolal kontroverzi, když se proti ní postavila část veřejnosti a odborné obce. Demoliční výměr stavební úřad Prahy 1 vydal v září 2013, po odvoláních jeho rozhodnutí v červnu 2014 zrušil magistrát. Firmě se povolení nakonec definitivně podařilo získat letos. Kvůli nesrovnalostem se opakovalo i územní řízení. Proti demolici vznikla petice a odpůrci zbourání domu uspořádali několik demonstrací.

Pražští památkáři dali stavbě nové budovy na místě domu v roce 2010 souhlas, který je nutný pro každou stavbu v památkové rezervaci. O rok později jej v odvolacím řízení potvrdilo ministerstvo kultury, které následně definitivně zamítlo památkovou ochranu domu.

Zbouraný objekt původně navrhl architekt Josef Schulz, autor mimo jiné Národního muzea. Dokončen byl v roce v roce 1880, v roce 1920 prošel přestavbou. Členitá a zdobená fasáda domu byla nahrazena jednodušší formou. Ač někteří připisují autorství přestavby či podíl na ní architektu Bohumíru Kozákovi, podle developera si „žádný z architektů ve svých publikovaných materiálech nenárokoval autorství této stavby“.